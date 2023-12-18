新聞女王｜李施嬅角色黑化網民心痛高鈞賢 總監製鍾澍佳有回應

《新聞女王》本周踏入結局篇，李施嬅的角色張家妍決定加入鬥爭，而且更摒棄自己過去對新聞的堅持，為了權力將新聞內容作為某些權貴的喉舌，因此張家妍一角惹來不少網民反應。由於內地平台比無綫播得快，內地網民對李施嬅的角色有如此戲劇性轉變，坦言感到莫名其妙，認為編劇沒有必要這樣歪曲張家妍的人格。

高鈞賢對李施嬅失望 而李施嬅跟高鈞賢分手一事，亦惹來網民婉惜，坦言這對CP充滿火花，而且高鈞賢在劇中對李施嬅任何決定或缺點均百分百包容和支持，甚至知道對方忙於工作，索性主動取消約會，寧願回家靜待對方回家，因此他的暖男表現，換來大家不少好感。 不過，隨住李施嬅的角色黑化，高鈞賢看不過眼對方的行為，亦不奢求復合，更會在稍後數集跟李施嬅為王敏奕而對立，令人感到可惜。