新聞女王｜李施嬅預告角色會黑化 網民封劇集為「新聞部金枝慾孽」

《新聞女王》自開播以來，引來網民熱烈討論，有網民認為劇中的角色為了爭權不擇手段，令不禁想起《宮心計》、《金枝慾孽》。昨日李施嬅因不忿被佘詩曼利用，二人發生爭辯，網民大讚施嬅演得自然，與阿佘的火花非常好。

李施嬅與阿佘繼《公主嫁到》後相隔 13年再合作，她大讚對方是一個好專業又會識放鬆的演員，「劇本好多時係之前一、兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大家）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話：『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得著，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。」