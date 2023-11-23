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娛樂
2023-11-23 19:52:46

新聞女王｜李施嬅預告角色會黑化 網民封劇集為「新聞部金枝慾孽」

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阿佘VS施嬅同框鬥戲，網民表示睇得過癮又入戲，仲力推兩人榮膺今年「雙視后」。

《新聞女王》自開播以來，引來網民熱烈討論，有網民認為劇中的角色為了爭權不擇手段，令不禁想起《宮心計》、《枝慾孽》。昨日李施嬅因不忿被佘詩曼利用，二人發生爭辯，網民大讚施嬅演得自然，與阿佘的火花非常好。

李施嬅與阿佘繼《公主嫁到》後相隔 13年再合作，她大讚對方是一個好專業又會識放鬆的演員，「劇本好多時之前一兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話：『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得著，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。

 

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對記者五體投地

談到演記者獲讚入型入格，施嬅笑言自己「有排未夠班」：「好難同真記者比，做咗呢個角色先知做主播、記者好難，臨場反應要快，做live on air唔可以NG，難過做演員好多，我對跑新聞嘅人佩服得五體投地，自己睇住啲稿讀新聞覺得繞口，真係拍馬都追唔上，自問做真記者未夠班。加上讀稿就算有字幕機都睇唔切，所以要一早背晒啲新聞稿，都算一個挑戰。今次好壓縮時間好趕咁拍、又要拍好多場，冇乜時間做準備功夫。不過辛苦得嚟成個團隊好開心，拍攝中途會一齊食飯、唱歌，令我領悟到自己要轉變吓工作心態。」

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施嬅又預告角色之後將有重大轉變：「佢喺一集之內會有好大嘅轉變，因為呢套劇嘅劇本唔會交代好多嘢，所以可能幾場戲觀眾就會見到我無端端變化好大，呢個位係難拿捏嘅記得化妝同梳頭工作人員睇完（個變化）都好嘩然我無端端變咗咁，個個好驚訝！」

 

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