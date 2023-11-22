熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-22 18:38:10

新聞女王｜林燕玲麥詩敏回應戴耳機之謎 王俊彥爆現實更戲劇

分享：

《新聞女王》播出數集已經引來很大迴響。

《新聞女王》開播之後，引來網民熱烈討論，除了評價各演員的表現，劇情內容更引來多位主播開PO談論。有線新聞的男主播陳書君在IG上載照片，見到公司同事正在收看《新聞女王》，當中包括有線財經主播鍾卓恆

 

Ad Block

有線新聞部都追看《新聞女王》。

至於無綫新聞前主播麥詩敏和姚雋彥就分別出PO表示劇情中有些不符合現實情況。麥詩敏說︰「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。

姚雋彥則在Facebook留言說：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（Promote）就收工，呢份工真係易做。」

現已移居倫敦的無綫前新聞主播王俊彥，就表示收到不少人私訊問他有沒有看，他說︰「好似話入面好多都誇張咗，戲劇效果呢家嘢係需要嘅我諗，但早幾年入面就肯肯定比戲劇，更加戲劇喇老細房掟搖控、被篤灰質問、因抵抗而懲處、WhatsApp 罵戰、山頭politics，劇本呢啲寫唔到喇……」

現於鳳凰衛視香港台主持《全球新聞報道的主播「小飛俠」林燕玲亦在社交平台談及此事，她發文道：「主播真的有人幫忙帶（戴）耳機？視情況而定，幕後的工作人員通常會互相合作、互相支持。」

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受