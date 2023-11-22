新聞女王｜林燕玲麥詩敏回應戴耳機之謎 王俊彥爆現實更戲劇

《新聞女王》開播之後，引來網民熱烈討論，除了評價各演員的表現，劇情內容更引來多位主播開PO談論。有線新聞的男主播陳書君在IG上載照片，見到公司同事正在收看《新聞女王》，當中包括有線財經主播鍾卓恆。

至於無綫新聞前主播麥詩敏和姚雋彥就分別出PO表示劇情中有些不符合現實情況。麥詩敏說︰「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。

現已移居倫敦的無綫前新聞主播王俊彥，就表示收到不少人私訊問他有沒有看，他說︰「好似話入面好多都誇張咗，戲劇效果呢家嘢係需要嘅我諗，但早幾年入面就肯肯定比戲劇，更加戲劇喇，老細房掟搖控、被篤灰質問、因抵抗而懲處、WhatsApp 罵戰、山頭politics，劇本呢啲寫唔到喇……」

現於鳳凰衛視香港台主持《全球新聞報道》的主播「小飛俠」林燕玲亦在社交平台談及此事，她發文道：「主播真的有人幫忙帶（戴）耳機？視情況而定，幕後的工作人員通常會互相合作、互相支持。」