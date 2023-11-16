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娛樂
2023-11-16 22:28:56

新聞女王｜無綫被指「廿年還是這些人」 佘詩曼回應超有智慧

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馬國明、李施嬅、佘詩曼及何依婷北上宣傳《新聞女王》。

由佘詩曼、李施嬅、馬國明等主演的《新聞女王》即將播出，此片是無綫與優酷聯合製作，因此佘詩曼、李施嬅、馬國明和何依婷到北京宣傳《新聞女王》，阿佘更與施嬅及何依婷應在場觀眾要求跳了一節女團(G)I-DLE的《Queencard》，甚至有人以《金枝慾》的爾淳打扮上前跟阿佘打招呼，令她笑過不停。

 

 

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李施嬅、佘詩曼及何依婷大跳《Queencard》。

佘詩曼︰我覺得不是這樣

在問答環節，有大陸觀眾問︰「你們怎麼看TVB過去20年還是你們在扛劇(意思由大卡士充撐)？」主持先邀阿佘作答，她想了一秒便說︰「嗯……我覺得不是這樣，我覺得也有很精彩的電視劇，也出了很多新人，他們也很努力，有時候我也追劇，所以我覺得不存在這個說話。」其後馬國明就搞笑說︰「我是剛入行的。」他續說︰「我覺得TVB有很多厲害的藝人，演戲很好的藝人，只是剛好這部劇就是我們演了很多年，除了何依婷，她比較新一點。」

陸民笑TVB無人才

網民大讚阿佘答得有智慧，指她的內容很維護娘家。同時這條影片在網上平台引來討論，大陸網民認為無綫的劇集一年不如一年，他們都寧願重溫舊劇，又指公司斷層問題嚴重，新的女演員有很多，但新的男演員受力捧的寥寥可數，認為無綫要北上搵人才。不過，亦有網民留言反駁說︰「新人又說不認識，舊人又說演來演去又是這些人。」、「你們不接受新人，又說人家斷層，神也是他們鬼也是你們，真搞笑！」

 

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