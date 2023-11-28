新聞女王｜王敏奕喺真火中來回大嗌好熱 讚佘詩曼為人貼心又認真

《新聞女王》昨日播出王敏奕飾演的劉艷進入火場拍攝，更連累同行攝影師家明（吳業坤飾）身陷險境。王敏奕的角色是熱血新丁，她的「超現實」熱血及傻勁感動無數網民，更令說劉艷入火海的Man姐(佘詩曼飾)被網民鬧爆。

王敏奕笑言曾一度擔心角色不討好：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」今日她出席宣傳活動時，指那場火場戲是全劇最熱的一日，拍攝近廿多小時，而且現場有不同火舌，拍攝環境非常惡劣。