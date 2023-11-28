新聞女王｜王敏奕喺真火中來回大嗌好熱 讚佘詩曼為人貼心又認真

《新聞女王》昨日播出王敏奕飾演的劉艷進入火場拍攝，更連累同行攝影師家明（吳業坤飾）身陷險境。王敏奕的角色是熱血新丁，她的「超現實」熱血及傻勁感動無數網民，更令說劉艷入火海的Man姐(佘詩曼飾)被網民鬧爆。
王敏奕笑言曾一度擔心角色不討好：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」今日她出席宣傳活動時，指那場火場戲是全劇最熱的一日，拍攝近廿多小時，而且現場有不同火舌，拍攝環境非常惡劣。
監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火，但仍有一定熱度，難怪敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫，更一度被真心嚇親露出真實「驚驚」反應，佳導說：「因為啲火都嚟得好突然，所以有幾吓敏奕係真係驚嘅，但佢話咁樣仲好，因為可以畀到真實反應觀眾。」佳導又謂拍攝現場做足安全、降溫及保暖等措施。而網民對於花了前後約七天拍攝的火災大場面，則留言表示認真及欣賞：「呢個外景真係拍得幾有誠意」。
敏奕笑指自覺某些地方似劉艷：「最近有報道提返我當年衝去學演戲，我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人！另一個似嘅地方係我哋都好有同理心，劉艷Stupid唔係佢真係蠢，而係佢冇咁多機心，永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先，有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅，就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」敏奕又大讚私下的阿佘認真又會照顧別人：「佘詩曼喺我哋開工前驚我哋緊張，約晒我哋出去食飯，等大家認識咗先，好感動，完全感受到佢對呢套劇嘅認真，所以自己都要好努力，唔想成為負累。」