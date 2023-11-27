新聞女王｜蔡誌恩現實真係做過新聞主播？由審計師轉職爆肌模特兒及演員

由佘詩曼、馬國明主演嘅TVB台慶劇《新聞女王》正熱播，佘詩曼於劇中爆出多句金句，同時將黃金時段新聞主播一角演得入形入格，熱爆內地和香港兩地。而原來劇中，真係有位曾經喺現實中做過新聞主播嘅演員？佢就係現年40歲嘅蔡誌恩（Vincent）。

蔡誌恩曾任多種職業

蔡誌恩曾任唔同種類嘅職業，背景超猛料。畢業於香港城市大學會計系，曾任香港有線新聞、無線新聞主播、節目主持、模特、審計師和空中服務員，2005年經曾美華介紹下，任職有線新聞台做主播；翌年，轉職TVB新聞台，同時為部分內地新聞作幕後報道。加入TVB未足一年，蔡誌恩就轉職成為全職模特兒，部分工作照更大曬爆肌身材。蔡誌恩近年簽約邵氏旗下，由2007年至今參演過唔少TVB劇集，包括《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、新版《十月初五的月光》、《法言人》、《隱門》、《寵愛Pet Pet》，《再見•枕邊人》等等，不時被安排律師和檢控官角色，為TVB新一代御用律師。

蔡誌恩不時於社交平台分享舊時嘅主播工作照及片段，其中一張係佢著牛仔褲報新聞嘅舊照，更搞笑加上唔同Hashtag：「#枱底冇鏡頭 #下身著乜話知你 #上身見得人咪得囉 #西裝恤衫加短褲涼鞋先係走喺時尚嘅尖端 #Fashion我識條鐵咩」。蔡誌恩又指拍攝劇《新聞女王》好開心：「感恩有份參與。雖然戲份不多，但很開心可以做回『老本行』」。