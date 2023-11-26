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娛樂
2023-11-26 18:15:03

新聞女王｜馬國明被指駕馭唔到角色　網民推舉呢幾位演員頂上

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新聞女王｜馬國明被指駕馭唔到角色 網民推舉呢幾位

TVB台慶重頭劇《新聞女王》由佘詩曼、李施嬅及馬國明主演，星期一（20日）首播。劇集以電視台新聞部作為背景，講述兩大主播「Man姐」文慧心（佘詩曼飾）與「George」梁景仁（馬國明飾）之間嘅勾心鬥角權力鬥爭。

演技備受肯定嘅佘詩曼冇令大家失望，完美演繹主播嘅神髓及霸氣，展現視后功架，不過馬國明就被指駕馭唔到角色。

「馬國明套套都係果個呆樣」

近日有網民喺討論區以「覺唔覺馬國明氣場完全唔夠佘詩曼黎」為題出PO，結果引起網民熱烈討論，留言指佢唔適合演奸角、撐唔起角色及被佘詩曼壓過：「佢好難做奸............」、「馬明本身就唔啱演奸角」、「覺得馬國明氣場完全唔夠佘詩曼鬥」、「馬明真係好戲屎 無啦啦暴走 頭先明明個角色設定係冷靜陰濕X，無啦啦變左暴躁X」、「馬明完全撐唔起」、「馬明完全做唔到個角色 木口木面咁」及「馬國明套套都係果個呆樣」等等。

另外，一班網民仲推舉其他男星出演馬國明嘅角色。

林保怡

林保怡喺TVB時期曾經出現過唔少經典角色，成功憑《金枝欲孽》孫白颺一角奪得視帝寶座。近日佢喺電影《白日之下》飾演性侵弱智女孩嘅殘疾院舍院長章劍華，佢除咗被讚演技出色之外，更憑角色入圍第60屆台灣金馬獎最佳男配角提名。唔少網民都認為林保怡可以代替馬國明出演梁景仁， 不過有網民就話佢冇可能重返TVB。

陳豪

陳豪以往都有唔少深入民心嘅奸角演出，例如《心戰》章世言、《使徒行者2》魏德信及《破毒強人》文華等等，所以唔少網民都認為陳豪比較啱做，因為佢演唔同角色都入型入格、好有氣場同戲路好闊。

陳展鵬

憑劇集《城寨英雄》勇奪無綫視帝陳展鵬，喺今年播出嘅《隱形戰隊》中飾演心理專家匡勝天，呢位「腦力Big Boss」出場氣場強勁，陰險奸笑都已經令人不寒而慄。唔少網民都認為佢比馬國明更適合演George，因為佢戴眼鏡似足「智慧型罪犯」同埋「斯文中帶點邪氣」；同時認為佢同佘詩曼一定好有火花。

 

陳山聰

憑劇集《金宵大廈2》勇奪視帝寶座嘅陳山聰，過往嘅戲路都非常廣，好似有《同盟》暖男令千佑、《逆緣》奸到出汁賈綽及《金宵大廈》戇直保安員蕭偉明等等，演技備受肯定，所以今次都有唔少網民留言表示佢比馬國明更加啱做梁景仁。

鄭子誠

鄭子誠喺《真情》飾演李子浩開啟其成奸之路，之後佢經常飾演奸角及壞人，隨着佢嘅演技獲得認可，更被封為「完美奸人」。既然要諗邊個適合做梁景仁，當然有鄭子誠份啦！網民認為佢做奸角，根本唔需要對白就可以表露出嚟，及搵佢夠晒噱頭。

另外，亦有網民認為陶大宇、郭晉安、江華及楊怡都被馬國明適合做梁景仁呢個角色。唔知大家又認為邊位演員適合呢？

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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