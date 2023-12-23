新聞女王｜Man姐佘詩曼借陳山聰重返新聞界？網民質疑文慧心有陰謀

無綫台慶劇《新聞女王》今日(22日)播出2小時大結局，今晚台前幕後更會移師澳門與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。大結局壓軸登場個案人物陳山聰，在劇中飾演輕度弱智爸爸賴志雄，因女兒嘉嘉離奇墮樓身亡兼一直求助無門，最終捲入持刀及炸彈脅持人質事件，其間更因受刺激令場面一度失控，牽涉其中的Man姐（佘詩曼飾）因而身陷險境。

網民認為Man姐有陰謀

不過，有網民認為佘詩曼的Man姐有份策劃事件，他們留意到劇情交代陳山聰如何認識「文慧心」佘詩曼，過了數月山聰便帶同自製道具炸彈到學校，同時指定要見文慧心，因而令文慧心可以幫他做直播訪問。到最後，文慧心再次在SNK出現，換言之她因為陳山聰脅持人質事而再次重返新聞界。網民估計文慧心是迫於無奈退出新聞界，及後因為林景程表示沒有怪責她，以文慧心的性格定必蠢蠢欲動回新聞界。