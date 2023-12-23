新聞女王｜Man姐佘詩曼借陳山聰重返新聞界？網民質疑文慧心有陰謀

無綫台慶劇《新聞女王》今日(22日)播出2小時大結局，今晚台前幕後更會移師澳門與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。大結局壓軸登場個案人物陳山聰，在劇中飾演輕度弱智爸爸賴志雄，因女兒嘉嘉離奇墮樓身亡兼一直求助無門，最終捲入持刀及炸彈脅持人質事件，其間更因受刺激令場面一度失控，牽涉其中的Man姐（佘詩曼飾）因而身陷險境。
網民認為Man姐有陰謀
不過，有網民認為佘詩曼的Man姐有份策劃事件，他們留意到劇情交代陳山聰如何認識「文慧心」佘詩曼，過了數月山聰便帶同自製道具炸彈到學校，同時指定要見文慧心，因而令文慧心可以幫他做直播訪問。到最後，文慧心再次在SNK出現，換言之她因為陳山聰脅持人質事而再次重返新聞界。網民估計文慧心是迫於無奈退出新聞界，及後因為林景程表示沒有怪責她，以文慧心的性格定必蠢蠢欲動回新聞界。
陳山聰︰點整都係話太有型
另外，不少網民質疑陳山聰角色設定，根本不會日日gel頭兼去電髮，並留言說︰「非常出戲，整部戲最大的bug」。山聰就為此解話︰「因為之前仲拍緊《奪命提示》，所以髪型有所限，原本係梳落嚟直頭髪，但係點整佢哋都係話太有型，想老土啲。真心我依個髪型係我爸爸以前電過嘅，我係參考佢（35年前）嘅髮型。」可惜依然是太型而累事。