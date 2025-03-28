新聞女王2｜佘詩曼圍讀投訴吳業坤冇大冇細 導演預告更震撼

《新聞女王2》正式啟動，佘詩曼今早（28日）有在社交網貼出一眾演員圍讀的合照，並表示：「事隔一年，全新嘅故事，熟悉嘅面孔，一樣又不一樣嘅感覺，『新聞女王2』正式啟動。」相中見有譚俊彥、吳業坤、新加入的蔣祖曼及總監製鍾澍佳等，不過就未見黃宗澤的身影，而同樣沒有出現的李施嬅就在帖文下留言：「See u soon Man姐」。

一眾演員接受《東張西望》訪問，新加入的蔣祖曼興奮表示：「有得拍《新聞女王2》超開心，但係最開心竟然係我屋企人，我媽媽超開心，仲叫我學一下人家演戲，學一下人家點樣做人。」而再有份拍第二集的吳業坤，卻被佘詩曼投訴「冇大冇細」，佘詩曼表示：「對稿嘅時候，佢要問我一啲問題，之後佢話『喂，其實如果咁樣….』跟住我就話Man姐都唔叫聲，叫喂。」吳業坤立即知衰，並急忙解釋：「因為我哋拍完之後，我哋都變得好friend ，所以頭先對戲嘅時候，有少少用咗朋友嘅態度嚟講對白，要調整一下。」



至於「Man姐」的服裝，佘詩曼就透露早前已試造型，「嗰日第一日試造型，試咗好多，都搞咗10個鐘都未試晒，所以大家拭目以待。」問到上一輯結局有黃宗澤的出現，今輯他是否會跟 Man姐對立？佳導就大賣關子不願劇透，而在旁的佘詩曼則笑言：「你淨係睇佢今日都唔喺度就知道啦！（佳導： 對立係咪？）係有冇佢呀？」提到上一輯首集已經有翻巴士的場面，非常震撼，今次又有什麼突破，佳導就預告將會更加震撼：「我們對稿講到嗰度，大家都問我到時會點拍。」𣎴少粉絲都表示非常期待「Man姐」的回歸！