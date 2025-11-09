新聞女王2｜佘詩曼直升機登場獲王敏奕激讚似「女Tom Cruise」 Man姐或現身《愛．回家》？

佘詩曼(阿佘)主演的《新聞女王²》將於明晚(10日)起在翡翠台首播，今日阿佘與馬國明、譚俊彥、王敏奕、陳曉華、郭柏妍等一眾演員，聯同劇集總監製鍾澍佳現身紅磡，出席劇集展覽揭幕儀式，現場有大批fans舉牌守候，場面墟冚，一眾演員走向觀眾席大派劇集postcard，握手合照大派福利。

揭幕禮上，佘詩曼和王敏奕各選一場劇照分享深刻場面，阿佘選了搭直升機出場的一幕，劇情講述她拿著攝錄機直擊報道，更主動要求打開直升機門，專業又氣勢十足，王敏奕則了一場與阿佘傾談的對手戲。兩人於活動後受訪，阿佘自言沒有畏高，「既然都上得去，梗係做盡去，唔通喺個窗口，都唔知見到部機定見到我，所以就開門，佢哋喺下面大嗌：『唔好伸咁出！』但我冇理佢哋，我覺得效果都OK。」問到上機前是否要買重保險，她表示沒有詢問幕後人員，但強調扣了兩條安全帶，非常安全。王敏奕形容畫面震撼，激讚阿佘是「女Tom Cruise」。

兩人在劇中有大量對手戲，王敏奕形容是夢想成真，對著阿佘說：「每天愛你多一些！」阿佘表示，「劉艷(王敏奕飾)是對新聞好有熱誠嘅人，所以我係俾佢打動到，佢好似我啱啱入行，有嗰個初心喺到，所以大家係互相成就，有時佢喺我身上學到啲嘢。」她表示今次劇集傳遞的信息是，即使離開了舒適圈，都可以繼續追夢。王敏奕指兩人在戲中經歷情緒起伏，接著兩人異口同聲表示齊齊變喊包，王敏奕大爆：「有場對手戲劇本冇叫我喊，但點知一埋位，大家就流晒眼淚，導演不斷叫我哋冷靜啲。」

親解女神造型

早前劇集推出全新系列宣傳海報，7位主角分別以不同的神之造型亮相，雖被網民指「九唔搭八」，但佘詩曼和王敏奕均認為新造型不錯，阿佘解釋：「因為Man姐離開咗SNK新聞部，冇人撐腰，要拎把劍出嚟對付人，係一個直戰狀態。」王敏奕認為造型帶出「成為自己的英雄」的訊息，設計有趣。談到《新聞女王²》被網民形容為最多植入廣告的劇集，阿佘笑言是好事，客戶睇好劇集收視才會落廣告，兩人均表示植入廣告都附合劇情。

自爆冇拍過處境喜劇

談到早前呂慧儀在社交平台分享與佘詩曼合照，令網民猜想《愛．回家之開心速遞》與《新聞女王²》Man姐會有合作，阿佘表示毫不知情，「如果係適合嘅話，我覺得玩吓又無妨，佢哋喺屋企食飯睇電視見到我，都幾得意。」她自爆從未拍過處境喜劇，「好多年前我曾經問過點解，人哋話拍處境喜劇可以買樓，點解唔搵我拍，跟住俾人話你唔好嘈，叫我專心拍戲。」

