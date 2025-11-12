新聞女王2｜佘詩曼親身上陣飛8層樓高拍攝 主動要求打開直升機門增加逼真效果

無綫台慶劇《新聞女王2》由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕主演，昨晚（11日）一集，強勢回歸新聞現場的Man姐出動直升機高空拍攝震撼全城！採訪期間，塌樓現場發生爆炸，Man姐即馬上留起因倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作為回歸的籌碼；另一邊廂，為保SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦（龔慈恩飾）要求古肇華Kingston（黃宗澤飾）出動厚酬邀請慧心重返娘家，與此同時，政府新聞主任許詩晴（高海寧飾），及「公開平台」的劉艷（王敏奕飾）亦出招爭奪獨家片段及女王加盟！

肉緊飛甩無線咪 今次Man姐坐直升機直擊新聞現場一幕，播出後獲不少網民大讚佘詩曼型到爆燈，根據官方發布的花絮片，阿佘等待埋位前非常興奮，並向攝影師搞笑謂：「終於等到了！」而在正式起飛前，為了安全起見，劇組更找來專業人士為阿佘進行模擬練習及綵排，單是開直升機門這個動作，也排練了很多次。而拍攝經驗豐富的阿佘，除了認真聆聽專人指導，更主動提出安全帶需要再綁緊一點，安全意識滿滿。片段所見，阿佘正式升上約8層樓高的高度後，果真全程打開直升機機門進行拍攝，相當大膽。

據知，原本劇組只計劃透過直升機玻璃拍攝阿佘，但阿佘為了拍攝效果，主動要求全程打開機門拍攝，相當專業！完成高空拍攝過程，阿佘落地第一件事即大叫「好玩」，之後再轉戰藍幕前拍攝直升機遇到強勁爆炸氣流的畫面。雖然全程要靠想像演出，但當然難不到視后級的阿佘，全程百分百投入的阿佘，不但反應勁逼真，更一度肉緊至「飛甩無線咪」，令整個拍攝現場充滿歡樂氣氛。