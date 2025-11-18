新聞女王2｜倪嘉雯升呢SNK正式主播 涂毓麟演出搶眼

由無綫與優酷聯合出品的台慶劇《新聞女王2》，演出陣容計有佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛、吳業坤，除了一班當紮小生花旦及好戲之人外，還有新晉藝人參與演出。 昨晚（17日）一集《新聞女王2》的「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。在上一季《新聞女王》中獲封「最美過鏡女同事」倪嘉雯，來到第二季已由同事甲升呢做SNK正式主播，並不時跟副總監張家妍（李施嬅飾）直闖新聞現場採訪，佔戲比上一季大幅增加。昨晚劇情講述，身為前「文家軍」的Amber，因看不過眼SNK濫用「AI主播」、侮辱主播專業，與家妍對質不果後憤然離職，並帶領「文家軍」其他有離心成員重投Man姐旗下。最感人的是，當Man姐表明公開平台「冇錢請人」時，Carmen等不但爽快又有義氣地齊聲表示可「共渡時艱」，Carmen更展露招牌女神級別的「燦爛純真笑容」，之後又與劉艷（王敏奕飾）鬥打俏皮眼色，如此可愛，難怪自首集出場後已備受正評。

Oscar 梳了直男平頭裝演出 談到角色討喜受歡迎，Carmen接受官方訪問時一直感激佳導及編劇團隊：「好多謝佳導同埋編劇寫Amber過檔、同埋塑造得Amber呢個人設咁討喜，我見到好多留言話好鍾意Amber咁有義氣同咁撐Man姐，我覺得自己好幸運可以做到一個觀眾咁鍾意嘅角色。」笑言一直封佘詩曼做偶像的Carmen，談到在《新聞女王2》中有偶像有這麼多對手戲時大表興奮，並笑言是意料之外：「因為呢樣嘢我冇expect過，所以我睇劇本時勁驚喜同勁興奮，睇到漏夜都唔肯瞓。」Carmen續指Man姐一如以往很愛錫劇組台前幕後：「Man姐真係好錫我哋架嘛！我好記得有一次我見佢Break有少少時間，我就鼓起勇氣問佢一啲我角色嘅問題，跟住佢就好主動同我講：『哦~好啊好啊，你宜家攞晒啲劇本過嚟，我哋一齊研究。』然後佢真係每一場、每一句對白，好認真幫我去分析、去講解畀我聽，我真係好感動。我覺得佢係好想幫助我哋盡量做好我哋嘅角色、大家一齊做好件事。」

第二季坐枱做主播獲讚似模似樣，Carmen續指有針對自己的聲線弱點反覆練習：「我知道我把聲有啲問題嘅，就係偏高音，但因為主播Tone都係沉啲嘅，同埋有啲獨特嘅節奏，所以我都有特別去練呢樣嘢。我有參考Man姐同家妍（李施嬅）第一季時點樣做，包括個Tone、節奏、頭嘅Movement、眼神等。雖然我坐枱嘅場口唔係好多，但我都好開心可以試吓。」 至於負責技術支援SNK AI主播的涂毓麟（Oscar），在劇中梳了一頭「直男平頭裝」，配以灰色金屬薄框眼鏡、以及不太擅於言辭的人設，完全演活了低調IT男，網民激讚Oscar夠呆萌勁討喜。有「學霸歌手」之稱的Oscar，參加完隔籬台的ViuTV選秀節目《全民造星》後，2019年以歌手身份入行，曾於2021年成為TVB《勁歌金曲》主持人。自2024年開始，Oscar開始正式涉獵劇集拍攝，包括在《黑色月光》中飾演年輕版楊明、及在《執法者們》中飾演正氣重案組探員，兩次演出亦同樣備受關注。其實，Oscar的音樂造詣確是非一般，他在喇沙書院讀書時，已是香港演藝學院鋼琴系學生；中二時考獲獎學金轉往英國讀書，被英國皇家音樂學院教授相中，與香港鋼琴家沈靖韜跟隨同一教授深造鋼琴；又先後獲得多家英國知名大學的錄取資格，包括倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院及牛津大學貝里歐學院等等，相當厲害！