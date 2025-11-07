新聞女王2｜內地熱播公開五主角吸睛海報 總監製鍾澍佳報喜優酷熱度衝破

無綫壓軸台慶劇《新聞女王²》雖然下周一（10日）晚八點半才於翡翠台首播，但由於劇集於周三（5 日）已於內地優酷平台率先播出，連續兩日引爆熱話，昨晚（6日）及今午，劇集總監製鍾澍佳接連在社交平台報喜，指《新聞女王²》優酷熱度先後於昨晚及今午衝破7,000及7,500。翻查資料，《新聞女王²》第二日熱度值最高達到7,067，比起第一季開播的第二日熱度峰值高出19.7%，證明網民對劇集喜愛度有增無減。至於熱度榜排名方面，《新聞女王²》亦分別進據了《貓眼》都市網絡劇熱度榜第2名及抖音娛樂榜No.1等，成績斐然。

黑白概念另有寓意

宣傳海報方面，除了早前發布的「眾神之戰」系列，還有「職場」及「Fashion」系列。在「職場關係」系列宣傳海報，文慧心（Man姐）（佘詩曼飾）的陣形有劉艷（王敏奕飾）、馬家明（吳業坤飾）及飛爺（鄧智堅飾）；古肇華Kingston（黃宗澤飾）的陣形有張家妍（李施嬅飾）、潘志傲Ivan（何廣沛飾）及梁景仁（馬國明飾）。而在「Fashion」系列中，五大女主角佘詩曼、李施嬅、高海寧（高Ling）、王敏奕、陳曉華齊齊穿上黑色時尚高訂服爭妍鬥麗，阿佘一貫單靠眼神+氣勢食糊，高Ling露腰力抗李施嬅大露背，至於小花王敏奕及陳曉華，則大曬完美線條，各有各靚。而海報的強烈「黑白對比」設計概念亦另有寓意，原來白色背景代表傳統媒體，黑色飄揚的黑紗代表網絡媒體洪流，象徵著一眾在傳統媒體努力成長的女主角、正面對著網絡媒體洪流的衝擊，含蓄地呼應了《新聞女王²》全劇的最大衝突位。