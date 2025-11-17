新聞女王2︱呂喬恩第一次獻唱《Crystal Clear》 唔願與炎明熹比較

呂喬恩（Quinn Lui）今日（16日）出席主演的劇集《新聞女王2》宣傳活動，她接受訪問分享今年三月正式加入TVB，並表示：「今日活動係我第一次公開獻唱《新聞女王2》片尾曲《Crystal Clear》，其實係兩年前《新聞女王》嘅時候歌曲已經亮相，當時我未有機會去演繹呢首歌，但嗰陣時我就負責唱Demo，呢首歌都算成績相當好。」她續說非常感謝監製鍾澍佳給予她這次的機會。

講到有網民指炎明熹與呂喬恩演繹《Crystal Clear》的版本有落差，她表示：「我覺得唔同嘅歌手演繹同一首歌都有唔同嘅化學作用，唔需要去比較，希望聽眾可以專注聽兩位歌手唔同嘅演繹效果，唔同靈魂嘅感覺。」她希望以音樂與樂迷連結，尋找共鳴的感覺。提到當年炎明熹憑獲得樂壇獎項的肯定，被問到今年的目標是否希望角逐樂壇獎項，她表示會以隨緣的態度看待，最緊要得到聽眾的認同和喜愛。