新聞女王2｜夏文汐因一件事封佘詩曼「機械Man」 劇中三代母女裝細節帶出微妙關係

由無綫與優酷聯合出品的台慶劇《新聞女王2》，昨晚（4日）一集，Man姐（佘詩曼飾）在「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）的「威爾斯火炬獎」祝捷晚宴上，與對方就網媒及傳統媒體的生態及質素展開激烈爭辯，互不相讓，成為焦點；席間Kingston（黃宗澤飾）趁火打劫，揭出二人是養母養女關係，引發軒然大波，之後在許詩晴（高海寧飾）策劃的八台聯播採訪中，Kingston再出招狙擊Man姐母女，公開新聞圖片「哭泣的女孩」並直指Man姐是1993年慘劇罪魁禍首，將焦點由Madam Yuen獲獎轉移到Man姐似是不可告人的神秘過去。

劇情引 網民高度關注

昨晚Ending的Kingston亂入八台聯播搞局的場口相當緊張，結尾Madam Yuen直指表明Man姐就是「哭泣的女孩」，將劇情走向推向高峰，並留下極大問號，到底「哭泣的女孩」的Man姐童年時發生了甚麼事？Man姐這個神秘的過去與以往不斷發惡夢是否有關？另外，Madam Yuen為何突然留港、會否與Man姐一起回歸SNK？為何收養Man姐？以上疑團全是網民及劇迷高度關注的重點。

其實，劇組及阿佘本身之前亦提及過，來到第二季，Man姐將會展現在第一季看不到的柔弱面、亦因為這一點，角色將會更加立體兼人性化。對於Madam Yuen與Man姐的相處除了唇槍舌劍看得過癮、二人錯綜複雜的「母女的愛」亦是網民關注焦點。雖然二人每逢見面都瘋狂駁火，Madam Yuen望落又冇商冇量，但其實她做的一切都是為了Man姐，除了年青時帶著Man姐四出採訪時百般照顧，為剛畢業的Man姐鋪路去大公司、阻止Man姐繼續做網媒，及欲帶Man姐重返SNK，雖然統統都是單方面意願，但全是為Man姐著想。至於Man姐雖然每當提起Madam Yuen都反白眼，但她與Madam Yuen如同倒模的尖酸及獨有觸覺，亦側面引證了Madam Yuen對她的影響，難怪獲讚母女關係相當立體。