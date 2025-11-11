新聞女王2｜夏文汐首次與佘詩曼合作大讚人品好 指何廣沛高大靚仔

譚俊彥、何廣沛和夏文汐昨日（10日）出席《新聞女王2》宣傳活動，譚俊彥接受訪問被問到今次在劇集中與夏文汐再次合作，他分享：「我記得上一次就攞咗佢嘅利是，嗰陣時我個仔啱啱出世，而家已經八歲。」夏文汐則表示：「我哋上次合作拍《出軌的女人》，佢做吳嘉麗嘅司機。」譚俊彥笑言今次在《新聞女王2》中飾演夏文汐的司機。

夏文汐分享非常開心能夠參演《新聞女王2》，她表示：「我都好驚喜俾呢個角色我做，話我係做主播，我啲文學其實好渣，鍾澍佳話總之我氣場夠勁就得。」講到首次與佘詩曼合作演戲，她表示：「佢好Nice，人品又好，我好鍾意佢！」

揚言不會退休

夏文汐透露指今個月是她的生日有非常多的派對節目，她說：「今個月已經食咗四個蛋糕。」談及最近經常與陳百祥相約出外玩，她表示：「佢組咗一隊精裝足球隊，我參加過幾次好開心，我仲會落場踢波同唱歌。」

至於現階段是否享受過着退休的生活，她直言不會退休：「我做到90歲，退休會好頹廢。」被問到欣賞新一代那一位演員，她說：「何廣沛好靚仔，又高大。」何廣沛則笑言：「所以Man姐（佘詩曼）揀咗我，唔揀譚俊彥。」何廣沛指夏文汐進劇組霸氣十足，並直言：「我覺得仲勁過Man姐。」