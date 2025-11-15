新聞女王2｜蔣祖曼型英帥登場洗爆各大平台 與佘詩曼極速入屋成CP

昨晚（14日）播出的第五集《新聞女王²》內容豐富精彩，首度出場的蔣祖曼（Joman）相當搶焦。她在劇中的造型以筆挺西裝套褲、內搭帥氣淺色開胸恤衫及Optional出現的黑色高領打底，再配以all back gel頭及無框眼鏡，加上睿智眼神，標準女強人形象令人眼前一亮，更有網民驚嘆第一眼未能認出Joman。

談到新劇造型，向來謙虛的Joman指全靠總監製鍾澍佳：「由《法證》到今次《新聞女王²》，佢每次都可將我包裝到大家冇諗過嘅造型。今次呢個造型望落我都覺得自己好Smart。」並笑言佳導為演員設計造型時堪稱「摩打腦」：「我記得試造型嗰日，有張長枱擺滿咗好多好多款嘅眼鏡，睇到我眼都花，但佳導就目標明確咁極速揀咗好幾款畀我試，亦都好快就揀啱咗。」

除了Image夠突出，Joman飾演的「女版Ironman」Diana性格亦超屈機，一出場即使出「鐵沙掌」怒摑色狼的Diana，不但高智商，性格瀟灑爽快又重情重義，難怪獲網民愛爆：「一直都蠻喜歡她的，演技一直都好好」、「霸氣側漏」、「姐姐太帥了」、「超級適合演這種高智商的角色」、「看蔣祖曼做強人角色都不會厭倦」、「這個造型太有英氣了」、「英姿颯爽」、「髮型、眼鏡看得出有精心打造」、「黑色高領衫完美配合強人形象」。

Joman昨晚一集與阿佘有大量對手戲，與Man姐惺惺相惜的Diana、期間三度說出「我鍾意你呀，文慧心」，加上二人有情有義兼有遠見的特質十分相像，獲網民封為「昀心CP」，並大讚二人相當合襯：「你們這樣也太Sweet了」、「不如你們在一起吧」。

其實「雙曼配」劇內劇外同樣甜蜜，二人宣傳劇集時曾合力擺出心心手勢，令不少網民為之瘋狂。談到在劇中角色霸氣不輸阿佘，Joman透露由於自己向來是欠缺自信的人，所以拍攝前確有擔心氣場相比下會偏弱，最終全靠阿佘一窩心舉動，令她放下心頭大石：「佢喺開拍前特登搵咗我傾偈，同我講唔需要擔心或者驚佢，又畀我了解佢多啲，等我可以放鬆去演，所以我好感激佢，佢真係好好。」