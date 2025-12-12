新聞女王2｜蔣祖曼曾被懷疑係sheshe 希望與佘詩曼演GL劇

蔣祖曼於《新聞女王2》扮演的女富商Diana大受歡迎，網民更用AI將她與佘詩曼對望一幕變親吻，她坦言見到照片的時候也嚇了一跳，自己也一度以為有拍該場口而忘記，事後才發現是AI，但開心觀眾太喜歡才這樣做。提到網民建議她們做CP，蔣祖曼說：「我同阿佘都無except過咁多人鍾意，當左係CP咁樣，所以都好開心！」

她表示也有參考過不少商人的故事，從而去扮演女強人。她稱未拍《新聞女王2》前，看過第一輯，自己亦希望扮演主播，「就算叫我報天氣都得」，其後在一次新年的公司飯局見到佳導，對方表示安排她加入《新聞女王2》，令她非常開心，更準備好做主播報新聞，但知道要做投資者時曾有點失望，後來發現Diana這個角色好突出、好重要，非常開心，多謝佳導安排。

由於Diana與Man姐這對組合爆hit，不少人回想起她拍過的女同志電影《蝴蝶》，她坦言有留意到網民重提，甚至電影工作人員也有提起。她稱知道泰國好興GL劇，自己任何劇種都歡迎，作為演員應該甚麼都嘗試，只要劇本好、角色好就可。提到她的打扮中性，是否曾被懷疑過性取向，她笑謂有，「因為我打扮比較中性，個樣又生得似男仔，真係有人問過，哈哈！但我已經有家庭！其實都係好事嚟嘅，對觀眾嚟講呢一個係一個特色。」

她稱如果真的開拍GL劇，當然希望跟佘詩曼再合作。她更Diana 上身說：「我鍾意你，佘詩曼！」她表示很感恩遇到阿佘，指阿佘事前會約食飯，大家溝通，「佢做嘅嘢已經超越咗一半演員要做嘅」。她亦非常多謝台前幕後，今次合作好開心。