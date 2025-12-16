新聞女王2︱袁富華首次拍TVB劇大讚佘詩曼演技好：一take過拍完

袁富華昨日（15日）出席台慶劇《新聞女王2》宣傳活動與觀眾一起欣賞大結局。袁富華接受訪問談及在劇中飾演大老闆，他表示：「演大老闆就好似得意啲咁，角色又設計到可以笑吓，原來又係最奸惡嘅人。」被問到大結局情節在直播室與佘詩曼和黃宗澤演對手戲是否需要拍很多take，袁富華分享：「係一take過拍完，其實嗰陣時都幾高壓，裏面劇情講嘢都好緊張。」他續說在拍攝期間需要花很多的精力與工作人員溝通合力完成。

監製鍾澍佳主動邀請拍劇 被問到第一次拍TVB劇的契機，袁富華笑言：「係監製鍾澍佳搵我嘅，本身我同鄧智堅都好熟，嗰陣佢做緊訓練班嘅導師，佢叫我入嚟TVB同學生分享。咁啱監製入嚟睇人，最終睇中咗我。」講到拍劇與拍電影的最大差別，他直言：「拍劇嘅時數會長啲，有陣時啲戲份拍電影會比拍劇多啲。」

至於會否開拍《新聞女王》電影版或續集，袁富華表示：「監製有同我講過，不過我都要睇吓時間，暫時未肯定工作嘅時間。」提到今次與TVB藝人合作演出，對於對手的演技有甚麼評價，他直言：「最好就係同黃宗澤同埋佘詩曼做對手戲，大結局嗰場戲要一take過，如果冇咁上下嘅功力根本就做唔到。」袁富華透露現階段正忙於為音樂劇《歡樂在今宵》進行彩排，並預告會表演唱歌跳舞。