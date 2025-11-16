新聞女王2︱谷婭溦被批評廣東話講唔正 靠讀報紙改善發音

谷婭溦今日（16日）出席主演的劇集《新聞女王2》宣傳活動，她接受訪問大談新劇中的角：「我覺得小天呢個角色同我個人本身都好似，佢講廣東話又唔係好正，好多嘢都係因為語言嘅問題而怯場。」谷婭溦憶述十年前來香港發展的時候不懂聽廣東話，所以當時難以建立自信心。

被問到是否有向監製鍾澍佳來香港發展的自身經歷，谷婭溦說：「我有同佢分享呢幾年喺香港嘅經歷，佢就讚自己好有眼光，搵到我做呢個角色非常適合。」她續說在劇中的對手戲並不多，並分享：「Bosco同埋佘詩曼都有一兩場戲，大家都會覺得谷婭溦好好笑。我記得拍一場戲有兩隻字講唔到，不斷地NG，佢哋就會係咁笑我。」

回應被批評廣東話講唔正

谷婭溦坦言現實中曾經受到不少人批評「廣東話講唔正」，她說：「嗰陣時推出第一首歌《安守本份》，留言話我廣東話講得唔正，唱啲乜嘢歌？」她指在劇中被李施嬅批評廣東話發音不標準，要去讀報紙改善發音，這一種感覺並不好受，現實中也體驗過這樣的經歷。

提到拍攝最難忘的一幕，谷婭溦說：「有一場戲喺某一個環境，當日天氣真係好熱，環境真係好細，當時我要企喺六七個人後面，喺架車裏面唔可以開冷氣，我諗大概都維持咗四十幾分鐘，然後就即刻中暑。」