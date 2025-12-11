新聞女王2｜陳曉華同郭晉安傳緋聞高呼無辜 一提朱敏瀚收起笑容

陳曉華與郭晉安被指戲假情真，今日她出度《新聞女王2》被問及此事時，她大叫無奈：「唉！我終於明白唐芷瑤乞人憎嘅原因！大家唔好再發酵呢一件事，絕對冇啲咁嘅時！嗰日我哋係完咗宣傳之後，去咗拍宣傳片，同行仲有幾個攝影師同埋同埋燈光師，我哋真係去西九嗰度拍片，大家唔好相信網上面嘅揣測！希望大家唔好再發酵啦！」

對於報章列出她過去的緋聞男友，陳曉華不禁搖頭嘆息：「其實我係一個宅女嚟㗎，我係好少出街㗎 ！我係鍾意留喺屋企睇書、瞓覺、執屋，我係一個極度內向，我出嚟宣傳已經用盡晒一日嘅力量！其他嘅緋聞男友係同輩，我覺得唔緊要啦，但係唔好搞到前輩囉，求求大家！手下留情！唔好再發酵！」

她表示有些人會覺得好好笑，但有些人真的會信。她說：「我覺得有少少困擾，一開始都會覺得好搞笑，笑料一則。講真，我哋今次係一個好好嘅合作關係，喺安哥身上學到好多嘢，我想大家知道我真係喺佢身上學到好多嘢，係一個好好嘅課堂，拍《金式森林》係一個好珍貴嘅機會，唔想大家仲有啲緋聞、花邊新聞扯上呢一個關係上邊。希望大家唔好再發酵！」