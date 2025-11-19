新聞女王2｜陳曉華拍劇五年首度泳裝上陣 親揭一件頭密實泳衣有玄機

由無綫與優酷聯合出品的台慶劇《新聞女王2》，由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛、吳業坤合演。

黃宗澤等睇好戲

陳曉華（Hera）最近憑《金式森林》的「深情林澄」及「黑化林澄」在演技上贏盡好評，這次演出《新聞女王2》中再次展現蛻變了多樣演技，在悼念廖慧儀飾演網紅Paula一幕，Hera完全演活了「空洞零感情」的「貓哭老鼠樣」；在拍片吸流量及巴結富豪時，不但眼睛會自然變得明亮、整體女性魅力也跟著Level up；而跟顏仟汶飾演的Paula媽扯貓尾一幕，全程「假慈悲」狀態的她，當知道自己沒被攝入鏡頭，眼神即零秒變惡毒望向曾文心，情緒轉換迅速，展示幹練演技，難怪再度贏得大量好評。