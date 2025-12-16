新聞女王2︱高海寧指鍾澍佳籌備拍外傳 王敏奕有信心贏最佳女配角

高海寧（高Ling）和王敏奕昨日（15日）出席台慶劇《新聞女王2》宣傳活動與觀眾一起欣賞大結局。高海寧和王敏奕憑《新聞女王2》入圍《萬千星輝頒獎典禮 2025》的最佳女配角獎項，她們接受訪問異口同聲表示非常有信心：「做演員最幸運嘅地方就係演到一個好嘅角色，令觀眾能夠投入。」

至於是否有信心冧莊最佳衣着獎，王敏奕笑言：「今年都係秉承唔係諗住攞獎嘅心態去打扮，呢一日都係好特別咁去行紅地氈，有得贏就係bonus，好似上年咁最開心就係知道現場傳媒朋友現場即時投票，我平時都好似唔係好識講，但大家都肯投我一票，所以好開心。」