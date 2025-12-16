新聞女王2︱高海寧指鍾澍佳籌備拍外傳 王敏奕有信心贏最佳女配角

高海寧（高Ling）和王敏奕昨日（15日）出席台慶劇《新聞女王2》宣傳活動與觀眾一起欣賞大結局。高海寧和王敏奕憑《新聞女王2》入圍《萬千星輝頒獎典禮 2025》的最佳女配角獎項，她們接受訪問異口同聲表示非常有信心：「做演員最幸運嘅地方就係演到一個好嘅角色，令觀眾能夠投入。」
至於是否有信心冧莊最佳衣着獎，王敏奕笑言：「今年都係秉承唔係諗住攞獎嘅心態去打扮，呢一日都係好特別咁去行紅地氈，有得贏就係bonus，好似上年咁最開心就係知道現場傳媒朋友現場即時投票，我平時都好似唔係好識講，但大家都肯投我一票，所以好開心。」
高Ling驚訝麥包客串3分鐘
提到麥長青（麥包）客串3分鐘，高Ling分享：「麥包嘅出現係好大嘅surprise，我見到佢都好驚訝，估唔到佢會嚟做呢個角色，睇劇本覺得佢係一個好高智慧嘅人。」講到《新聞女王》外傳是否正在籌備開拍，高Ling表示：「我聽監製鍾澍佳講話係有嘅。」被問到是否期待劇中的老公王偉（林正峰）正式回歸，高Ling說：「其實一直都係同佢喺劇中屬於穩定嘅結婚關係，只不過佢調走咗去美國嗰邊，所以呢一輯就冇佢嘅出現。」
王敏奕被問到在劇中與吳業坤「戒指紋身」，是否仿效現實中與老公的甜蜜情節，她笑說：「我都係抄人嘅，好多人都有做嘅，係一個勇氣嘅表現，係好新嘅一個想法，我好多謝編劇寫咗呢一場戲入去，其實唔一定要儀式，最緊要係個心意，永遠都洗唔甩嘅感覺。」