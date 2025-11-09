新聞女王2｜高海寧被黃宗澤激親鬧賤格 指馬國明一出場已死

高海寧（高 Ling）今日（9日）現身沙田馬場出席活動，高 Ling接受訪問表示：「我好開心之前有去馬場睇賽馬，然後又有啲收穫，試過拉頭馬，今年已經拉咗三次，希望今日都有得拉！」講到最近與張智霖合作拍劇，是否有遇到對方的老婆袁詠儀，她表示：「佢有嚟探班，其實佢同工作人員都好熟，現場張智霖都會請大家食葡撻，拍攝好開心。」

近日有不法之徒利用高Ling的名氣進行詐騙，有一名網民因此陷入網戀騙案，她回應：「其實事件冇大家諗到咁複雜，我收到一個DM，然後就藉住呢件事去呼籲大家要小心，唔好俾人呃，所以係一個提醒。」她透露有向母親表示若果有人致電詢問關於她的事情，就要第一時間通知她。

透露馬國明 《新聞女王 2 》戲份唔少

談及《新聞女王2》的劇情，馬國明飾演的角色一出場已經死亡，高Ling表示：「佢第一場嘅戲就過世，但之後嘅戲份都唔少，係好重要嘅個案，令我哋四個劇中嘅女仔亦師亦友，又唔會話好可惜嘅，係劇情發展需要。」

被問到是否與黃宗澤（Bosco）有對手戲，她說：「我係俾佢激到扎扎跳，佢有少少賤格，佢喺套戲裏面係一個好聰明嘅人。」至於有網民好奇林正峰是否有參演《新聞女王2》，她說：「喺角色裏面我係結咗婚嘅，佢調咗去第二個地方變咗駐地記者，佢會唔會出鏡就要繼續留意劇情。」