新聞女王2︱高Ling自覺戲份被減少 王敏奕未知會否拍電影版

高海寧(高Ling)、王敏奕今日出席《新聞女王2》的宣傳活動，高Ling在今輯在戲內被上司壓榨，她說：「因為戲裡角色許詩晴入咗政府工作，觀眾以為佢上咗岸，其實佢面對好多困難和挑戰，她以前可能為咗自己的利益，不斷四圍衝去為自己爭取，今次要站喺政府立場，要顧全大局多啲，要更多嘅智慧去學習，會引起很多共鳴。」

問她有否在角色身上，學到怎樣去處理職場問題，「係角色上學到好多，我本身比較佛系冇咩目標，拍完之後覺得原來做人可以設一個目標俾自已，仲有做任何事都唔一定要每一刻都向前衝，可以先收一收，適當時候才衝。」至於高Ling今輯明顯戲份較少，她說：「我戲份太少呀，我同監製講下先，我都覺得係。」她解釋由於戲裡分傳統媒體和新媒體兩大陣營，她為政府工作，某一些事件才會出現。