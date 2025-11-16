新聞女王2︱高Ling自覺戲份被減少 王敏奕未知會否拍電影版

高海寧(高Ling)、王敏奕今日出席《新聞女王2》的宣傳活動，高Ling在今輯在戲內被上司壓榨，她說：「因為戲裡角色許詩晴入咗政府工作，觀眾以為佢上咗岸，其實佢面對好多困難和挑戰，她以前可能為咗自己的利益，不斷四圍衝去為自己爭取，今次要站喺政府立場，要顧全大局多啲，要更多嘅智慧去學習，會引起很多共鳴。」
問她有否在角色身上，學到怎樣去處理職場問題，「係角色上學到好多，我本身比較佛系冇咩目標，拍完之後覺得原來做人可以設一個目標俾自已，仲有做任何事都唔一定要每一刻都向前衝，可以先收一收，適當時候才衝。」至於高Ling今輯明顯戲份較少，她說：「我戲份太少呀，我同監製講下先，我都覺得係。」她解釋由於戲裡分傳統媒體和新媒體兩大陣營，她為政府工作，某一些事件才會出現。
唔會拍期他藝人瞓覺黑圖
談到她們4位女角劇內所穿的服裝，被網民列出詳細牌子，王敏奕稱，「很厲害，很感謝造型師為每個角色扮得很漂亮，拍了這麼久劇集、電影，未試過花一天時間設計造型，所以很感謝造型團隊、監製、導演，很努力為每一位演員去找回角色，又打扮得非常漂亮，幫我搵到演劉艷嘅感覺，所以大家都喜歡。」
談到網上有高Ling瞓覺的黑圖流出，她指是助手幫她拍的，問王敏奕有否拍其他人瞓覺相，她說：「其他人冇乜點瞓，我哋有時凌晨4、5點開工，化妝時人都未醒，她容易會瞓著，要靠化妝師托住我個頭化妝。」她又指不會亂拍其他藝員同事瞓覺相，因為這樣做十分沒有禮貌。
談到《新聞女王》早前流出拍電影版，問她們收到劇本時，是否電影劇本的架構，以及有否電影版的最新消息。王敏奕說：「我哋當時嘅消息，同大家聽到嘅消息係一樣，一收到就已經係呢個劇本。」高Ling則稱：「一陣問下監製，睇下佢有咩想法，因為所有計劃都係佢腦裡面。」