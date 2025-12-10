新聞女王2｜麥長青客串3分鐘道盡體制生存術 鍾澍佳一眼鎖定麥包演睿智維修工

TVB台慶劇《新聞女王2》集合佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、馬國明、夏文汐、譚俊彥、龔慈恩、蔣祖曼等好戲之人，就連客串演員都要認真諗過度過，。《新聞女王》昨晚(9日)一集再度送上驚喜，找來「麥包」麥長青飾演一位睿智維修人員，與高海寧飾演的許詩晴(Cathy)大談「體制生存術」，成為詩晴的職場貴人。劇情講述一心在新聞處向上爬的Cathy，因搞垮了八台聯訪Madam Yuen(夏文汐飾)及NovusVera投資香港事件，遭上司以另類方式「停職」懲罰。原本詩晴瞄準頒獎禮「絕地反擊」爭取表現挽回分數，最終因維修工人麥包的幾句「至理名言」猛然驚醒。

寫實職場生存哲學

在短短3分鐘的出場時間中，麥包對白：「體制裏面係減分制，你做得幾叻都好，唔會加你分，但一做錯嘢、行錯一步、講錯一句說話就減分」，並以「智慧長者」Tone向詩晴勸說：「唔使咁搏嘅女，總之做好自己本份，唔好出錯，夠命長就有得升！」麥包的「體制生存術」句句有Point之餘，配以麥包精湛演技、舉手投足及眼神均充滿智者神髓，有網民笑指麥包去完江湖後老練了很多。對於不少網民好奇鍾澍佳為甚麼找來麥包客串這場3分鐘場口，佳導接受官方訪問時笑言：「其實我諗要搵邊位演員嚟演呢個角色諗咗好耐，直到有一日我喺電視機見到麥包嘅演出，我就即刻打電話搵佢演。」一眼就能斷定出一個演員有多適合一個角色，佳導不愧為王牌製作人。