新聞女王2︱黃宗澤度期出席萬千頒獎典禮 佘詩曼喜與宣萱齊名爭視后

佘詩曼（阿佘）和黃宗澤（Bosco）昨日（15日）出席台慶劇《新聞女王2》宣傳活動與觀眾一起欣賞一連兩集的大結局。阿佘接受訪問第一時間望向Bosco表示：「我唔捨得你，唔捨得鬧得你咁少。」Bosco則笑言：「都會唔捨得嘅，如果做情侶嘅拍檔，大家容易啲鍾意，但做死對頭拍檔，大家都鍾意睇係幾開心。」

被問到大結局情節在直播室演對手戲是否需要拍很多take，阿佘表示：「嗰一日趕到飛起，基本上都係一take過。」Bosco續說要記很多資料性的對白要背，非常佩服阿佘的演出。至於會否開拍《新聞女王》電影版，阿佘表示：「真係唔知喎！要雕琢一個好嘅劇本先。」Bosco則指鍾澍佳經常會有驚喜，突然準備好劇本，便馬上可以度期開拍。