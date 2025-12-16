新聞女王2︱黃宗澤度期出席萬千頒獎典禮 佘詩曼喜與宣萱齊名爭視后

佘詩曼（阿佘）和黃宗澤（Bosco）昨日（15日）出席台慶劇《新聞女王2》宣傳活動與觀眾一起欣賞一連兩集的大結局。阿佘接受訪問第一時間望向Bosco表示：「我唔捨得你，唔捨得鬧得你咁少。」Bosco則笑言：「都會唔捨得嘅，如果做情侶嘅拍檔，大家容易啲鍾意，但做死對頭拍檔，大家都鍾意睇係幾開心。」
被問到大結局情節在直播室演對手戲是否需要拍很多take，阿佘表示：「嗰一日趕到飛起，基本上都係一take過。」Bosco續說要記很多資料性的對白要背，非常佩服阿佘的演出。至於會否開拍《新聞女王》電影版，阿佘表示：「真係唔知喎！要雕琢一個好嘅劇本先。」Bosco則指鍾澍佳經常會有驚喜，突然準備好劇本，便馬上可以度期開拍。
阿佘度期出席頒獎典禮
被問到會否出席萬千頒獎典禮，阿佘直言正在度期。至於是否有信心第4度奪得視后殊榮，阿佘則表示：「我唔知呀！係觀眾投票靠你哋。」講到與宣萱爭視后，阿佘說：「見到大家喺同一個入圍名單，已經覺得好得意，好似返去以前，真係好耐未試過一齊角逐同一個獎項。」Bosco被問到是否會出席萬千頒獎典禮，他說：「盡量會，因為拍緊戲，因為可能打風落雨，有其他因素會調動，要以劇組作準。」
Bosco生日願望《新聞女王2》有好成績
提到早前Bosco踏入45歲生日，他說：「生日願望最緊要冇天災同人禍，大家開心平安快樂，同埋希望《新聞女王2》有好嘅成績，大家拎到獎。」講到緋聞女友蔡潔連續5年陪他過生日，他說：「其實我都厭倦啦！年年生日都同佢一齊開工。」被問到蔡潔現階段是不是單身，他則拒絕回應。