新聞女王2｜黃宗澤自認賤格被佘詩曼鬧臭口仔 揭鬧交場面似拍《寒戰》

佘詩曼(阿佘)和黃宗澤(Bosco)在今日(10日)《新聞女王2》宣傳活動，談及昨日(9日)驚喜亮相《東張西望》化身主持人宣傳劇集，兩人異口同聲表示：「好過癮幾好玩，久唔久一次就可以。」Bosco續說：「最緊要我哋保持一個搗亂嘅心情去玩，冇諗過要專業。」阿佘則說：「熟人又唔會怕嬲。」Bosco與阿佘透露在新劇中演繹敵對角色。而較早前高海寧以賤格形容Bosco在劇中飾演的角色「古肇華」，Bosco回應：「我認㗎！」阿佘則表示：「總之每次見佢，條氣都唔順！佢係口臭仔。」 談及兩人第一次合作的感受，阿佘分享：「我哋喺20年前合作拍過《覆雨翻雲》，嗰陣時我同林峯同一條線，Bosco就另一條線嘅，所以完全都冇同場合作過。」Bosco笑說：「今次觀眾可以睇到好過癮。」
演AI難度高
Bosco指與阿佘曾經試過拍一場戲有NG：「有一場戲好有難度，可以形容係《寒戰》式嘅鬧交場面。」 提到Bosco連劇中SNK新聞部董事長方太(龔慈恩)都夠膽操縱，「係㗎！連方太都冇情講，要軟硬兼施咁對佢，其實潛台詞直程係你死得未？你快啲去死。」被問到有網民指Bosco今次演繹的角色與《幕後玩家》有點相似，他回答：「《幕後玩家》唔夠今次嘅角色咁賤，嗰套劇都會講吓兄弟情，今次唔需要愛情同唔需要朋友。」 至於《新聞女王2》有採用AI科技，Bosco說：「我哋編劇反應好快，就用咗呢一件事去拍呢場戲，究竟AI係咪可以取代到我哋真人？」阿佘指在劇中扮演AI的劇情相當考功夫，並表示：「仲難演過普通人。」