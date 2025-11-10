新聞女王2｜黃宗澤自認賤格被佘詩曼鬧臭口仔 揭鬧交場面似拍《寒戰》

佘詩曼(阿佘)和黃宗澤(Bosco)在今日(10日)《新聞女王2》宣傳活動，談及昨日(9日)驚喜亮相《東張西望》化身主持人宣傳劇集，兩人異口同聲表示：「好過癮幾好玩，久唔久一次就可以。」Bosco續說：「最緊要我哋保持一個搗亂嘅心情去玩，冇諗過要專業。」阿佘則說：「熟人又唔會怕嬲。」Bosco與阿佘透露在新劇中演繹敵對角色。而較早前高海寧以賤格形容Bosco在劇中飾演的角色「古肇華」，Bosco回應：「我認㗎！」阿佘則表示：「總之每次見佢，條氣都唔順！佢係口臭仔。」 談及兩人第一次合作的感受，阿佘分享：「我哋喺20年前合作拍過《覆雨翻雲》，嗰陣時我同林峯同一條線，Bosco就另一條線嘅，所以完全都冇同場合作過。」Bosco笑說：「今次觀眾可以睇到好過癮。」

