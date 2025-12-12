新聞女王2｜龔慈恩教科演技拍咗十一takes 事前原來唔知要一鏡到底

龔慈恩於《新聞女王2》扮演的「方太」病危，為保SNK要求Man姐佘詩曼回巢，日前一場十多分鐘的一鏡到底演繹獲網民大讚是教科級別，事後佳導在宣傳活動上表示拍了11個takes，龔姐更表示事前不知道是一鏡到底。
龔姐指11 takes係由排位開始計起，因為燈光攝影、開門，甚至身後同事的走位，「我哋都要同攝影師配合，因為佢要知道我嘅情緒轉接係邊啲位，我要轉身，佢要點扭個鏡頭，導演係好心思細密，對白嘅配合，大家嘅配合度好高！所以十一takes 係咁嚟！」
佘詩曼功不可沒
龔慈恩指大家現時見到ok的畫面，拍攝時遇正下大雨時，最後在主播台更行雷，影響收音，她稱當時已經覺得要重拍，沒想到佳導說收貨，令大家非常開心。她說：「大家如果有留意，到最後個攝影師係升咗上去，好犀利，佢聽到咁大雷聲都無手震！」
龔姐到時去到現場才知道是一鏡到底，全賴劇本寫得好。她說：「我係去到先至知，但係個劇本真係寫得好好，我成日都話唔係演員記性好，係需要劇本同埋角色嘅心理設定是否配合，好配合嘅話，真係好長都唔會覺得好辛苦。舞台劇點解要排咁長，係因為要令到你慢慢去融入個角色，自己點消化個人物。其實『方太』已經係來到第二季，我已經入咗，喺高處跌落嚟，不失方太本身嘅氣場，又要知道自己無哂個底，我要好好處理，好開心可以幫方太講到嘢。」她稱佘詩曼也功不可沒，因為如何行、走位、轉身是由她帶住，大家要好高配合度，「今次個鏡頭嘅珍貴唔在於演員上，而係大家嘅配合度，只要其中一個位唔好，就影響哂成件事。」她稱最後個句咆哮，是因為一個時間無多的人聽到要時間，會心情好激動，完全壓抑不到那種心急。
提到她先後在《金式森林》、《新聞女王2》有好角色，她表示開心遇到兩個角色情緒起伏很大，「私心啲我會鍾意方太多啲。」問到她看好哪一位，她二話不說看好王敏奕，因為很喜歡她跟佘詩曼的戲，「佢不嬲做得好好，有幾場戲都令我有深刻印象，佢真係做得好好。」