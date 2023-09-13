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娛樂
2023-09-13 14:57:00

新聞女神林婷婷黑雨踢拖採訪 網民激讚專業兼顏值高：可以轉做藝人

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30歲無綫新聞主播林婷婷（Jacky）擁有甜美外貌及超強履歷，畢業於香港大學文學及文化研究碩士學位，精通英語、粵語、普通話、日語以及初級法語，去年曾穿旗袍報天氣惹關注，又曾於取消口罩令時，於港鐵車廂示範當眾除口罩獲激讚「最美新聞之花」。日前，林婷婷於颱風蘇拉襲港及黑雨極端天氣期間被安排實地採訪，即使於惡劣環境下仍展現甜美笑容，其採訪表現和態度被網民大讚專業。

黑雨開工著短裙雨褸

林婷婷日前於黑雨極端天氣期間前往黃大仙進行採訪，同時於IG拍片直擊港鐵站情況；片段中見到多名工人及工程師滿身泥濘離開港鐵站，站內亦堆滿大量黑色垃圾袋及泥沙。有路過嘅市民就將林婷婷認真工作嘅模樣拍攝下來並將其放上網；林婷婷當日將頭髮綁成馬尾，穿上一條黑色短裙，搭配鮮黃色雨褸，由於大雨加水浸關係，於是腳踩人字拖報道。

林婷婷黑雨踢拖採訪仍展現甜美笑容 林婷婷黑雨踢拖採訪仍展現甜美笑容 林婷婷黑雨踢拖採訪仍展現甜美笑容

網民：參加香港小姐一定贏

網民睇到之後紛紛大讚林婷婷無懼大雨以專業態度報道新聞，又激讚佢顏值高：「專業嘅表現」、「呢啲清純形象幾乎絕種」、「唔洗多講，我已經比林婷婷迷住，我愛林婷婷」、「參加香港小姐一定贏啦」、「沙漠清泉」、「著人字拖真女神」、「林婷婷可以轉做藝人」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

▼林婷婷靚相▼

TVB新聞主播林婷婷 林婷婷 TVB新聞主播林婷婷 TVB新聞主播林婷婷
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