方健儀帶領SEN兒童創世界紀錄 區永權欣賞自閉症青年才華

區永權(Albert)、方健儀今日於荃灣愉景新城出席《協康會60周年啟動禮暨自閉症關注周嘉年華》，擔任司儀的方健儀，帶領約200名有特殊需要的兒童及其家長，將 2,360輛九巴捐贈的巴士模型拼成「60」數字，慶祝協康會今年創立60周年，創下「最多玩具車組成的數字」的新健力士世界紀錄。

分享照顧SEN 兒童感受 擔任表演嘉賓的Albert，已是兩孩之父，由於中一位兒子有特殊學習需要，對照顧SEN小朋友過程有苦有樂。他的幼子Ambrose，18個月大時確診有自閉症，當時兒子與人沒有眼神交流，像活在自己世界。Albert表示：「當時同太太都覺得好難接受，但仍要努力面對，經過幾年帶兒子接受密集訓練，阿仔已有很大改善，有時我到外地工作，阿仔都會用錄音短訊話好掛住我，真係好窩心！」