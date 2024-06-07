方健儀插旗英國日本物業　幾千萬市值預計數年後退休

前主播方健儀Akina離開主播台後轉型成為活動司儀、主持人及企業培訓導師，全方位發展當然有唔錯嘅收入。早前方健儀同老公去英國旅行，放假休息見朋友之餘仲有個行程，就係去巡視業務。

原來Akina 3年前喺倫敦希斯路機場附近嘅Staines-Upon-Thames買咗個單位，因為疫情未能親眼睇到間屋，今次終於俾佢地見到真身，仲同租客見面。方健儀所置業嘅屋苑，距離希斯路機場20分鐘車程，根據當地樓盤網資料，同屋苑一房單位價錢約50萬英鎊（約499萬港元），對比起香港嘅納米樓相當超值。