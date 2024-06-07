方健儀插旗英國日本物業　幾千萬市值預計數年後退休

前主播方健儀Akina離開主播台後轉型成為活動司儀、主持人及企業培訓導師，全方位發展當然有唔錯嘅收入。早前方健儀同老公去英國旅行，放假休息見朋友之餘仲有個行程，就係去巡視業務。
原來Akina 3年前喺倫敦希斯路機場附近嘅Staines-Upon-Thames買咗個單位，因為疫情未能親眼睇到間屋，今次終於俾佢地見到真身，仲同租客見面。方健儀所置業嘅屋苑，距離希斯路機場20分鐘車程，根據當地樓盤網資料，同屋苑一房單位價錢約50萬英鎊（約499萬港元），對比起香港嘅納米樓相當超值。
周奕瑋都喺大阪置業
除此之外，Akina仲喺日本大阪千代崎The Peak Chiyozaki買咗個單位，並且申請咗牌照做民宿。早前TVB主持周奕瑋Jarvis透露佢都喺大阪置業，位置正係Akina間民宿附近，而且仲向方健儀請教有咩要注意。Jarvis話佢買嘅300呎單位，價錢大約港幣七位數字頭，即係大約百幾萬啦。
計埋方健儀早前搬入嘅大圍柏傲莊2千萬單位，以及打算出租、喺沙田區嘅舊居的話，保守估計Akina大約有市值3千萬物業揸手。早前佢提到部署緊3年後50歲退休，照呢個進度睇似乎冇咩難度！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈