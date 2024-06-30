方力申不忿天才小泳手遭拒賽 斥泳總打壓小泳會

方力申早年與朋友合資搞泳會，他的泳會有一名9歲男童，在港參加賽事均獲得不錯成績，更符合參與本地錦標賽資格，但因為方力申的泳會級別不夠高，令男童無法報名參與賽事。方力申接受傳媒訪問時，指該男童的游泳成績非常好，自己在對方的年紀，也游出這樣的成績，如男童可以參賽，必須割愛讓對方轉往較高級的泳會。 方力申的泳會是泳總轄下的「競賽屬會」，泳手不得報名參加錦標賽，如泳手要參賽，需要來自「觀察屬會」或「正式屬會」。他認為有違背泳總推動普及游泳及培育人才的宗旨，並指泳總的制度是令強的泳會一直強下去，弱勢泳會難以出人頭地。他稱自己籌辦泳會，希望為香港培訓運動員出一分力，認為應該要讓更多泳手參賽，才令泳界百花齊放。

他在社交平台轉發受訪片段，留言寫道︰「一直以來都知道我們只是泳總屬下的『競賽屬會』，即是在總會內是沒有投票權及租用康文署泳線的權利。我一直以為我們『小泳會』只是不能分享資源，不能租用水線練習，但是土生土長的運動員連比賽都不能參加，我真的震驚了，不只是我，是次事件，就連泳總的職員去年也不清楚規則，誤導我們的泳手是合資格報名分齡錦標賽，結果不獲批准參加比賽，耽誤了小朋友發展。」 他提到自己曾去信泳總，希望自己泳會的泳手可以參加比賽，但其所得到的名次分數可不作計算。(泳會在錦標賽所得到的分數，會影響他們日後的資源分配)可惜不被接納並回覆：「貴會之意見將轉交專責小組對日後游泳屬會的發展作出檢閱。」他續說到︰「競賽屬會泳手不能競賽，我認為這一條規則有違總會以普及和推動游泳，培育精英運動員的宗旨。現在時間無多，我會為了小朋友發展，我們極有可能要割愛，讓他轉會到其他『合資格』泳會去參加錦標賽，讓他有一個公平競爭的機會，遇強越強，爭取個人最佳成績。」