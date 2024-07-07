方力申不忿天才泳手被打壓 千字駁斥泳總漠視運動員利益

方力申的泳會有一名男童在游泳成績卓越，奈何小方的泳會因不夠高級，令男童無法參與錦標賽。事件發酵多日，泳總就發聲明否認打壓任何一個屬會，並指開放「競賽屬會」參加錦標賽，會影響屬會的計分制。其後有網民重溫多年前香港泳手郭家輝就算獲得佳績也不能代表香港出賽，反而安排連初選資格都不符、泳總委員吳旭光的兒子吳欣鍵代替郭家輝出戰亞運。

駁斥泳總 漠視運動員利 益 方力申今日在社交平台回應泳總的聲明，寫下長文力斥泳總只顧及維護總會制度，漠視運動員利益。他說︰「前日當我看到泳總的聲明，特別是最後兩句：『本會歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。』我真的怒了……」 泳手達標應可參賽 他提及過去的戰續，表示自己對香港游泳的發展，對外對內都是有貢獻。他續寫道︰「我對泳總的聲明表示震怒及失望。聲明答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。」他指自己從沒要求將自己的「競賽屬會」，升級成「觀察屬會」，並稱在1月16日曾去信泳總，表明他會配合總會的方向，「致力於推廣游泳運動，讓更多年輕泳員有參加比賽的機會。」因此他認為能夠達標的泳手就該有參加錦標賽的權利。