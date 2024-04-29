方力申於TVB熱播劇集《逆天奇案2》飾演生物學教授角色，由於教授深受學生歡迎，監製想角色瘦一點，小方就戒食澱粉質食物、甜品、水果及酒等。方力申為演好角色不惜犧牲，除《逆天奇案2》外，近日上映內地電影《億計劃》（原名《菲比尋常》）亦放開靚仔形象上山下海，更扮女人搞笑演出，不過《億計劃》首日票房僅收74元人民幣（約82港元），慘不忍睹。
《億計劃》劇情由破產說起
內地電影作品《億計劃》由方力申、姜瑞佳、雪村及苑瓊丹演出，講述齊飛（方力申飾）創業失敗，公司面臨破產，向好友求助無果後，企圖參加一場億萬獎金遊戲以挽救公司，殊不知對方係不懷好意嘅一場詐騙，幾經波折後又偶遇真正犯罪集團，一場激烈鬥智鬥勇後，最終意外收穫愛情。對於票房仆直，有網民都批評方力申演技麻麻，又指因為在內地人氣平平，號召力不足：「其實內地有幾多人識佢？（方力申）」、「完全無號召力，仆直好正常喎」、「佢最高票房既戲，都係同Stephy一齊拍既」等等。
不過，據內地媒體報導，《億計劃》票房真正失收原因，有機會係《億計劃》早於2019年殺青及計劃於當年暑期檔期上映，但最後遭雪藏，同時《億計劃》早於上映前，網絡上已有盜版可免費觀看。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈