《億計劃》劇情由破產說起

內地電影作品《億計劃》由方力申、姜瑞佳、雪村及苑瓊丹演出，講述齊飛（方力申飾）創業失敗，公司面臨破產，向好友求助無果後，企圖參加一場億萬獎金遊戲以挽救公司，殊不知對方係不懷好意嘅一場詐騙，幾經波折後又偶遇真正犯罪集團，一場激烈鬥智鬥勇後，最終意外收穫愛情。對於票房仆直，有網民都批評方力申演技麻麻，又指因為在內地人氣平平，號召力不足：「其實內地有幾多人識佢？（方力申）」、「完全無號召力，仆直好正常喎」、「佢最高票房既戲，都係同Stephy一齊拍既」等等。