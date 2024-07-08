方力申再轟泳總不忿被指搞事︰話晒我曾經為港爭光

方力申的泳會有一名9歲的天才小泳手未能參與錦標賽，原因不是小泳手的成績不達標，而是因為方力申的泳會不夠高級別。方力申希望泳總可以考慮他建議的方法，讓小泳手可以參加賽事，但最終換來冷冷的回應。聲明更提到「避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。」 他出席何雁詩與鄭俊弘發起的《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》，再被傳媒追問泳會及小泳手的情況。他坦言泳總的聲明反而沒有回應制度問題，反被指搞事，令他最生氣。

話我好似抹黑佢 方力申說︰「我梗係嬲！話晒我曾經為港爭光不少，為總會服務多年，我咁有心為件事好，大家明眼人都知咩事，仲出口話我好似抹黑佢，但似乎係佢抹黑我喎！呢啲真係好難忍。」他坦言教游泳不是正職，自己亦可以不教訓練，但他希望泳會可以正視制度問題，並稱有找何敬康議員去幫忙，相信大眾的輿論壓力，對事件有一定幫助。他又強調自己會一直去爭取，希望能幫到體壇。 最遲9 月為小泳手轉會 他稱小泳手如要趕及參與錦標準賽，只好忍痛為他轉去自己相熟的高級泳會，他表示大約8、9月便要為小泳手作決定，希望能在未來的半個月內有改變，令對方留在自己的泳會。他透露對方的家長亦很擔心事件會影響兒子日後的發展，就算轉了會達成績達標也不獲選，他認為很多人支持小泳手，加上一切都是看成績，就算有問題，只要他在，他都會為對方爭取。