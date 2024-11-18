方力申報喜 9歲泳手奪自由式銅牌

方力申(Alex)泳會的一名9歲泳手，早前因泳會級別問題，未能參加本地錦標賽，其後小方連番炮轟泳總的屬會制度不公，事件引起社會關注，最終泳總容許相關泳員以個人身份參加分齡游泳錦標賽。 今天(18日)方力申在IG報喜，交代小泳手的戰績。

方力申表示該學員參加4個項目，全部打破個人最佳成績，其中男子50米自由式比賽更獲銅牌，其餘3項分別贏得兩個第5名，及一個第9名，小方開心表示：「這次真的夠爭氣了。」 他指今次比賽令小泳手上了訓練以來最寶貴一課：「一方面透過參加這次錦標賽，提升自己心理素質，以前他參加普通比賽都緊張，甚至影響發揮，有了這次比賽經驗，對他日後應付比賽壓力有很大幫助。另一方面，錦標賽之所以大規模，正正就是因為强手多，全部選手都是本港分齡游泳界的頂流。如果你拿到第一，就代表你就是全香港那個項目，在那個分齡組別的冠軍。」