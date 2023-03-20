方力申女友Maple葉萱3月21日出庭 攝理教第二把交椅默認鄭明析惡行

方力申女友葉萱(Maple)遭韓國攝理教教主鄭明析性侵，案件將於明天(21日)再度開庭，有指Maple將會出庭作證，而方力申早前表示，女友家人未有答應讓他陪同Maple前往韓國，他亦會尊重女友及其家人的意願。

6名律師 先後呈辭 鄭明析已聘請韓國最優秀的法律團隊打官司，惟近日韓國傳媒指，代表鄭明析的6位律師先後呈辭，他們所屬的法律事務所於17日表示，計劃向法院提出擬退出擔任辯護。由於鄭明析將於下月28日拘留屆滿，而他的代表律師若真的全部辭職，屆時法庭或會讓鄭明析再找辯護律師，可能會拖慢審訊程序。法官曾表明希望可以加快審訊，若鄭明析罪名成立，將會在4月28日或之前判刑。

鄭明析接班人默認教主惡行 另外，鄭明析被捕，現時攝理教由第二把交椅鄭祖恩領導，日前網上流出她向信徒表示「不要把在社會上引起的風波推給老師，老師已經很痛苦了」，並稱「雖然很害怕，但仍要面對真相」，「若過去犯下錯誤，現在正是清算的最好時機」，「默許與沉默是會讓歷史之船沉沒的行為」，種種言論，予人感覺間接承認了鄭明析的罪行。她又指鄭明析案將會「一切都按照證據資料及法律程序進行」，並表示「在上帝面前說出真相」。