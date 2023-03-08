方力申女友Maple遭性侵過程詳盡公開 葉爸爸露面支持女兒告到底

方力申女友葉萱(Maple)加入攝理教之後，遭教主鄭明析性侵十多次，她在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中現身，公開描述自己入教及被性侵的過程。在第三集入面，近乎大部時間都可以見到Maple以淚洗面。她在片尾強調自己一定要令鄭明析入獄，不能再有其他人受害。 在《以神之名：信仰的背叛》第三集中，Maple憶述為何會加入攝理教，她表示自己是在加拿大出世，當時就讀中五，但那時她與父母感情不好，又遭同學排擠，她與男友關係混亂，還養成吸煙習慣。當時在銅鑼灣遇上攝影教的信徒向她傳教，對方又不停打電話給她，於是問對方人生是甚麼，而攝理教的姐姐就用聖經的內容為她解答，自此她便沉迷攝理教。

被洗腦認定鄭明析坐冤獄 Maple入教時，鄭明析正在獄中服刑，但她一直以為對方是坐十年冤獄，加上教會聲稱外面的人出賣了「主」，她也沒有上網搜尋相關新聞。鄭明析把自己入獄、自己的籌犯編號等編織成一個又一個故事，繼續令信徒視他為主。最奇怪的是，鄭明析在獄中仍可看女教徒穿性感衣服的照片，並召見他想見的女信徒，Maple便是其中一位。 Maple坦言當時感動到哭，認為不是人人都有這個機會。她指獄中附近有個公寓，可以見到監獄入面，在指定時間便會見到鄭明析出來運動。Maple稱當時她會拿起地拖揮舞，令鄭明析知道她在公寓內，而當時鄭明析用手指在空氣寫上Maple一字，令她更為感動，於是祈禱希望上帝可以把「主」盡快釋放出來。她在片中示範當時的祈禱內容，她稱「主」受了委屈，為了大家的罪而坐牢受苦，希望上帝讓「主」盡快出來。

被 鄭明析霸王硬上弓 鄭明析出獄之後，Maple很快就成為教中很有名氣的牧師，在播道會上唱歌跳舞，又做主播，更為她取名叫「鄭秀晶」，可見她非常受鄭明析重視。最後，她被安排前往鄭明析的大宅，並要和他一起睡。Maple說︰「他起來，笑着摸我屁股，把手伸進我褲內，然後鄭明析把手塞進我的生殖器。他說上帝來了，上帝給你愛，不要告訴爸爸。我覺得很亂，我聯絡姐姐，她說老師很疼妳。」 之後，Maple又再被叫去鄭明析的大宅，鄭要她脫去絲襪，並用貓的姿態趴在地上。此時，Maple在節目中哽咽說︰「我只是聽他的指令，然後他就突然進來了。因為他沒有弄好，一直硬來，我就流血了，我很痛，我希望他停下來，然後他說我的這裏又大又漂亮。」此時Maple哭起來。她坦言覺得對方的行為很嘔心，並不停祈禱，希望令自己愛上這位爺爺，加上對方說自己是彌賽亞，所以自己怕下地獄，所以忍住。由於她自覺是自己問題，自責之餘，又覺得對方的行為很嘔心，她懲罰自己。畫面見到Maple自殘雙手的照片，全都是刀𠝹的傷痕。

鄭明析變態錄音曝光 Maple表示收到海外信徒的短訊，說有些海外信徒也遭鄭明析性侵，問她有否遇到類似的事情，並著她一定要逃離攝理教，回到香港。Maple於是開始計劃逃亡，以很久沒有見香港的家人，想回香港探親作為借口。她表示在回港前的9月14日那天，因接種疫苗而發燒，但鄭明析仍然要入去她的房間，更叫其他人不要進去，對方表示要最後一次看她的姿態。此時鏡頭前的Maple哭得更厲害，片段亦播出當晚的錄音，透過聲帶聽到鄭明析對她說︰「抱我，抱緊我，說你永遠愛主。」此時Maple沒氣力說：「主，我永遠愛你。」鄭明析續說︰「再摸我這裡，是不是變大了？太神奇了，一個男人這樣抱著女人，男人就會勃起，會興奮得發瘋，哇！屁股真大，我們的秀晶屁股真大。」當中亦清楚聽到拍打的聲音。 每日都想死 鄭明析又問Maple舒不舒服，是否已高潮，又問她高潮了多少次，又自稱高潮了50次。他說︰「上帝就是因為這樣才選擇你，絕對不能讓別人碰這個，這個是上帝的。」鏡頭再有Maple的大特寫，見到她的眼淚一滴滴的流下，令人非常心痛。她表示當時自己正在發燒，認為對方的行為是非常變態及污糟。她自言一直承受著，一邊心裡問上帝為何自己會遇上這樣的事。她直言天天都很想死，但覺得要站出來揭露真相，不要再有其他人受害。

Maple同時是幫兇 另外，節目的第三集亦有一名出來指證鄭明析的外籍女信徒，她與Maple同遭性侵，惟事發時，Maple亦在場，更在場擔任翻譯，只見Maple著她「Don’t worry, it’s fine.」因此認定了Maple是協助者。Maple回憶當時自己的行為，像教會內的姐姐，因自己被洗腦，坦言對那位受害人很抱歉。最後Maple決心離開並返回香港，同時她再於去年3月16日到韓國出席記招，公開指證鄭明析性侵她十多次，而紀錄片亦指鄭明析最後被捕，但對方請來韓國最有名的律師團隊為他打官司，推翻Maple等人的指控。