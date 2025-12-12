方力申宣布女兒lsla搶閘提早出世 曬一家三口溫馨合照 預告再生多兩個

方力申與葉萱(Maple)的B女Isla終於出世！方力申今早(12日） 在社交網分享由入院到分娩的過程，他透露太太產前心情非常緊張，並表示：「依家嘅心情太太就話好似排隊玩好想玩嘅過山車，等咗好耐，一路期待好想玩，但終於到自己嘅時候就開始緊張。」

方力申拍下醫院病房的環境，當中見他們用東京奧運及巴黎奧運的旅行袋做「走佬袋」，相當搞笑，他笑言：「唔知個女，第時會唔會都參加奧運呢？」待產時，方力申更大嘆醫院馳名的煲仔飯。到正式生B一刻，見Maple出力生B時捉實方力申手臂，而方力申亦有親手剪臍帶，Isla順利出世Maple一度感動落淚，一家三口的合照，相當溫馨。

比預產期早出世

Maple與BB現時已經出院回家，方力申在社交網感謝

港怡醫院的醫護團隊，又多謝婦產科醫生鼓勵太太順產，他透露Isla出世時有少少發燒，但經過悉心照顧後當晚已經退燒。剛升呢做人父的方力申興奮表示：「今日原本係我太太Maple嘅預產期，但係囡囱Isla太心急想見我哋，所以早幾日已經出咗世喇……Isla出世到今日，個樣日日都喺度變，前日似我，琴日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇。」他續指會繼續再生多兩個：「2025年對我同Maple嚟講真係太特別，整個經歷，由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後依家Isla出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」