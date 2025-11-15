方力申專訪｜被狗仔隊追擊有陰影 自爆曾唱到「滑牙」懶理台下劈酒

出道24年的方力申，原來已有17年沒有舉行演唱會，今年展開《方力申 SHOW UP 音樂會2025》，走過內地佛山、廣州、江門及中山等城市後，今晚將於澳門舉行第六站。雖說相隔多年重新站上舞台，方力申一直都有在各類商演活動keep住唱，他坦言曾經唱到「滑晒牙」，不管台下做甚麼都照唱，但在一次巡迴表演，有歌迷因看到以歌手身分舉行個人演唱會而感動落淚，「原來有歌迷鍾意真正唱歌嘅我。呢個意見鼓勵到我真正要唱好啲歌。」從偶像小生到今日快將榮升人父，方力申笑言最大轉變是由當年要避狗仔隊，現時可自由分享婚姻家庭事。

載歌載舞有秘方 游泳運動員出身，方力申坦言一直對歌手身份缺乏信心，「18年前我廿幾歲，仲係好運動員心態，自己唔夠叻就唔好出嚟喇。自己啲歌唔夠多元化，K歌為主，跳舞又唔叻，所以做唔到自己一個嘅音樂會。」與其自我質疑，倒不如把握機會，「唔識咪去學囉！」問到如今是否有信心載歌載舞，他笑言，「今次會多咗一part快歌，將我僅餘嘅快歌都拎出嚟，跳下舞。（如何準備？）加多咗dancers！哈哈！我自己都會跳，而家都進步到有半首歌會跳㗎喇！」他直言終極目標是明年在香港紅館舉行尾站，「始終是一個殿堂級舞台，我鍾意嘅偶像四大天王，每個都喺度開騷，有朝一日自己喺紅館開，係我人生一個好大目標。」由於太太葉萱預產期在即，相信最快要明年才有機會舉行，他預告屆時定會推出新歌，甚或籌備全新演唱會內容。 笑住唱《好心好報》 回看歌手生涯，方力申坦言曾經唱到「滑牙」，但因歌迷鼓勵重拾熱情，「有個歌迷同我分享，佢睇完騷喊，因為見到我真真正正喺個台上面唱歌，而唔係做緊一個婚宴，又或者上面唱緊歌，下面劈緊酒。我本身唔明，人哋畀錢我係娛樂觀眾，無論叫我喺婚宴唱《好心好報》、定握手自拍我都ok，但原來有歌迷鍾意真正唱歌嘅我。呢個意見鼓勵到我真正要唱好啲歌，因為唱咗20年都會滑牙，首歌應該要喊住唱，我都笑住唱，所以流行曲要攞返個共鳴。」

今昔偶像大不同 回看演藝圈的轉變，方力申體驗尤深，「最大分別梗係冇狗仔隊啦！」不過，今時今日全民皆是狗仔隊，藝人戀事被偷拍被放上網，已是平常事，他卻道，「爭好遠！壓力大好多！我試過被車追，追到我都叫我司機冷靜啲，由佢追。」但他直言，面對網絡負評和公審，也是藝人的大考驗，「不過呢個風氣除咗藝人要面對，還有下一代年輕人。（你點樣面對？）我又好少睇，加上喺我po下面留言唔多，只有十幾廿個。」他認為很多事選擇自己公開，就不用擔心被踢爆， 自爆生女俾鬧足一個星期 今年結婚和榮升父親，都是他主動在網絡公布，開show時亦樂於分享夫妻相處小情趣，「每次音樂會我都會分享我結婚嘅嘢，上次仲揭曉性別同啲fans分享。點知公布完之後傳媒就標題黨，話我唔滿意生女，搞到我喺街度被啲阿姐鬧咗一個禮拜！『生女有咩唔好呀？做咩唔鍾意生女呀？』我話：『我冇話唔鍾意生女，係太太呃咗我全日話係仔，點知生女，我唔係唔鍾意女呀！』解釋咗一個禮拜。」雖然引來誤會，鬧出笑話，他仍樂於分享開心事。

保養頭髪有秘方 作為大前輩，對於後輩一句：「我細細個就睇你」，現年45歲的方力申可感介懷？做過不少綜藝節目的他自言毫不介懷，更來過爆笑回應，「如果佢咁同我講，我會話：『係咩？你個樣仲老過我，大家差唔多大啫！』我心裡面咁諗啫，梗係冇真係講出嚟！」老實講，以45歲之齡，方力申重新操水和出賽，外貌、身形和體魄算是保養得不錯，談到保養秘訣，他笑言：「年紀大男仔覺得會老嘅，就係肥、眼袋同頭髮，肥就一定要減，保養好呢啲就得㗎喇，有啲男藝人越成熟越有型。（頭髮呢？）食芝麻！同埋而家可以植髮㗎嘛，有錢就做到㗎喇！戴帽幾個月，（頭髮）返晒嚟！ 」說來毫不忌諱，跨過偶像年代，果真是亳無包袱。 文：Grace 攝：林俊源 化妝：Yen Lai 髮型：Kin Tam@ ILCoplo 服裝：@markfastasia