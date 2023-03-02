方力申新歡遭網民起底 傳「翻版馮盈盈」Maple曾遭邪教教主性侵

方力申自從與鄧麗欣分手之後，感情一直未有著落，就算玩交友app也未見有進展，更多次公開「求愛」。今日，有指他與一名叫Maple Yip的女子交往，女方更被大家冠上「翻版馮盈盈」之名。Maple精通中、英、韓語，其社交平台內有不少畫作。有傳媒向方力申求證時，他未有否認，更表示到本月5日「見面再講」。

與邪教受害人相似 連登仔對方力申有新戀情大為好奇，更有人發現他的新歡，竟與明日(3日)在Netfilx上架的紀錄片受訪者相似。該節目大談邪教組織，首集便是以韓國攝理教為主題，預告片見到中文字幕稱呼受害者為「葉萱」，被問到為何被攝理教威脅，她以流利韓文回應︰「可能我會揭發真相。」她又稱攝理教的教主一天到晚都在祈禱，並唸二千次聖經，她希望不要再有她這樣的受害人出現，所以要揭發真相，預告片末段更見到她在鏡頭前痛哭。

曾於香港被捕 翻查資料，攝理教教主鄭明析被控於01年至06年強姦4名教友，08年被韓國法院判監6年，其後控方上訴，令鄭明析刑期增至10年。男方於03年曾潛逃到香港，其後於西貢豪宅被香港入境處人員拘捕，被捕時他的豪宅內有兩名身穿泳衣的年輕女子，他以「宗教迫害」為由申請政治庇護，並交出78萬港元作保釋，但最後棄保潛逃。及後於07年在中國東北落網，並於08年被遣返南韓。

Maple現身指控 鄭明析於2018年2月18日刑滿出獄，但去年3月中，南韓一個反邪教組織舉行記者會，並請來兩名受害人現身說法，講述自己如何被洗腦及遭教主性侵。最後當地法院再次羈押鄭明析。當日記招其中一名受害人名為「Yip Maple Ying Ting Huen」，恰巧方力申的新歡名為「Maple Yip」，而社交平台上更有中文名字「映彤」，與受害人的名字相似。

受害人Yip Maple Ying Ting Huen現身記招。

因空虛加入攝理教 Maple在記者會上表示自己是一名學生，於94年出世，在2011年時仍是一名高中生因感覺空虛，途經銅鑼灣遇上攝理教信徒，因而加入攝理教。三年後到韓國繼續學習攝理教，而她很快獲教主鄭明析青睞，成為「明星」，在攝理教的定義是打算和神結婚。她指「明星」會與鄭明析有書信及金錢上的來往，更有「特殊」對待，如收到胸圍、內褲，把鄭明析當作老公來生活。