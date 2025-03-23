方力申求婚一跪低就有情緒 與太太葉萱灑淚讀誓詞(有片)

方力申(Alex)於今年情人節宣布與葉萱在美國結婚，今日首次公開露面，他以「點滴是生命」榮譽副會長身份，聯同鶿善大使歐鎧淳和揹水大使曹星如主持「揹水一戰」起步禮，並出戰15公里賽事。今次是賽事10周年，第七度參賽的小方直言，「我自己就唔係好期待，因為冇練過。」他預期約需4小時才能完賽，自言行完將會腰痛、肩膊和腳都會痛。問談何不與太太一起參賽，他笑言太太未必應付到，而且太早起身，至於太太可會在終點守候，親自為他按摩紓緩腰酸背痛，他就笑言自己習慣親力親為，自認對另一半亦有欠細心，他自爆，「我記得拍拖時她幫我剥蝦殼，我話唔使，佢嬲咗我。」



不習慣老婆老公相稱 談到新婚生活好感觸，他笑言兩夫妻都不習慣以老公老婆相稱，感覺我老。至於在美國求婚的細節，他表示去年知道將往洛杉磯表演，剛巧有朋友住在那裡，於是著手薵備求婚，「婚紗戒指size都係靠目測估計，靠朋友幫我搞，都籌備咗兩個月。」問到當時葉萱的反應，「佢當然好surprise，我都冇十足把握，求婚應該冇問題，但在當地結婚就冇把握。」他指連父親和胞弟都不知求婚大計，只有媽媽略知一二，當得知求婚成功後，雙親都好驚訝。



睇中醫計劃「做人」 至於簽紙宣誓的感受，方力申坦言，「感動，正所謂男兒膝下有黃金，平時都會講甜言蜜語，但一跪低情緒就出來，講誓詞都好感動，(眼濕濕？)係啊，只要用心講誓詞就會覺得講過的便要兌現承諾，聽對方講同自己講都好感動。」他直言兩夫妻都禁不住淚灑當場。」到「做人」大計，現年45歲的方力申自言年紀不少，已獲一眾好友介紹睇中醫，調理身體，但順其自然。

聞Stephy即落閘 方力申表明不會在香港補擺喜酒，但有兩夫婦有向許爸爸和許媽媽斟茶，太太跟他叫父母做爸爸和媽媽他大爆，「我記得太太第一次叫我爸爸時做爸爸時，佢笑得好開心好甜，我諗呢10年都見過老竇咁開心。」所以我都好感動，至於媽媽就一早已明言視葉萱為女兒。他與太太都在這兩個月生日，一對新婚夫妻近日亦忙於應酬親朋戚友吃飯，問到是否食到「幸福肥」，他笑言自己好fit，不會在眾人前承認肥胖。至於為何不捧場睇Stepy演唱會，他就立即落閘表示不回應。