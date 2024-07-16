方力申溫網決賽遇上湯告魯斯：我同佢對話3次

今日，小方在IG寫上千字文，描述與阿湯見面3次的情況。「有幸人生第一次去現場觀看溫布頓男女單決賽。錦上添花的是我們遇到湯告魯斯，我跟他一共對話三次，第一次是自我介紹我也是演員，他說他為了拍戲，訓練弄傷右手，不能握手只能fist pump，十分有禮貌。第二次是合影，因為他是勞力士邀請的客人，所以我們有幸能與他單獨合影，我跟他說他的敬業精神是我們所有演員的榜樣，他還替我打氣(打肚)叫我加油。」

差啲俾保安推走

至於最後一次小方見阿湯，是準備出發看女單決賽發生。「我忍不住再走去他身邊，(差點被保安推走)我說《甜生先生》(應是《甜心先生，Jerry Maguire》)是我其中一部我All Time最喜歡的電影，我還買了這個戲他的親筆簽名照片，然後他由心的感謝支持。而且他叫我不用買他的簽名，他送我一個。決賽後我們在茶聚上又見面了，我…我再冒險上去，我給他看我收藏的那張簽名照片，之後工作人員拿出他簽上我全名Lik Sun Fong的場刊。」小方表示，明星真的很容易帶給粉絲歡樂，讓我們永世難忘。最後他說：「正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展努力。」小方再贏一仗。