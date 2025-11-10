方力申澳門開演唱會意義非凡 預告明年香港站除衫騷肌報答樂迷

方力申首次個人音樂巡迴走過佛山、廣州、江門及中山，即將於本周六15日澳門舉行《方力申 SHOW UP 音樂會2025澳門站》！這是方力申相隔17年再度舉辦個人演唱會，他坦言終極目標是明年紅館，但因太太葉萱預產期在即，澳門站將成為其「2025年告別演唱會」，意義非凡。

曾被網民改為「万刀甲」

方力申對上一次舉行個人音樂會，原來已是17年前，說：「18年前我廿幾歲，仲係好運動員心態，覺得自己唔夠叻就唔好出嚟。自己啲歌唔夠多元化，以K歌為主，跳舞又唔叻，所以一直覺得未夠資格開個人音樂會。」但隨著心態轉變，他學會把握機會，所以特別多謝今次主辦棋人娛樂老闆小霖，說：「我明白咗其實自己覺得唔掂唔緊要，最緊要人哋覺得你掂！人哋畀機會你就要把握，唔識咪去學囉。」

從泳壇轉戰娛樂圈的路上，方力申並非一帆風順，其名字更曾被網民改為「万刀甲」，暗諷難有出頭天。然而，運動員的堅韌讓他將負面批評化為動力，更在其創立的「香港游泳學校」掛上「一杖功成万刀甲」的對聯自勉。如今他積極學舞，決心在舞台上證明，「万刀甲」也能成為閃耀主角。