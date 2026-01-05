方力申爆愛女搵陳定幫師傅改名，預告會追多個小朋友。

農夫、陳山聰、方力申（小方）及杜德偉日前現身荃灣出席晚宴活動，剛升呢為人父的小方在晚會上獻唱兩首歌曲，並表示這是太太「坐月」以來自己的第一個工作，他說：「太太非常重視家庭相處時間，但我同佢講尿片唔平㗎！」引來全場爆笑；小方又提到有趣的發現：「原來好多人唔知道月子中心係可以探訪，所以大家一聽到就打消咗去探BB念頭。」

追多個陪女兒 談及為女兒改中文名，他說：「我改一個字，另一個字就搵陳定幫師傅幫我改。不過我要問咗媽咪先至知道可唔可以同大家公開。」言談間流露對家人的尊重與愛護。小方還笑言自己年紀也不輕，但希望可以再有個小朋友陪伴家姐，並感激現代醫療進步：「真係好感激現時有無痛分娩，令太太改變咗諗法，願意繼續生。」





落力宣傳新戲 擔任晚會司儀的農夫，憑急才與幽默感掌控全場，帶來連串笑聲；而陳山聰則落力宣傳與阿Bob合作的新戲，他表示：「今年賀歲檔，我與Bob、伍詠薇及梁烈唯合作拍攝了馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》。預計新年期間會帶同小朋友前往當地謝票，希望票房取得佳績，讓投資者有信心繼續投資下一部作品。」晚會尾聲，大會更請來杜德偉壓軸登場，獻唱了《無心傷害》、《脫掉》等，將晚會氣氛推至最高潮。