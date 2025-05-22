方力申自爆開游校開支大 張家朗被問約周潤發行山：唔係咁鍾意跑步

方力申和張家朗今日（22日）出席「華為Q2創新產品發佈會」。方力申接受訪問表示：「我鍾意用智能手機幫我check住啲距離，有陣時啲人話跑步可以諗到好多嘢，我覺得跑步好辛苦。」他繼續分享游泳能夠帶給自己許多的思考空間，並表示：「嚟緊八月份我都會去新加坡度參加泳賽，我上年攞過200米背泳嘅銅牌。」

方力申自爆開游校開支大 講到最近開了游校，是否開支很大，方力申表示：「泳池嘅開支會比較大啲，除咗租金管理費之外，仲會有水費同埋電費，救生員接待，所以每個月都用咗幾十萬，仲未睇到五月到而家開業嘅數，我睇吓蝕幾多萬。」他透露為了打理游校的場地，所以有親自去洗廁所和吸塵。

張家朗唔鍾意跑步 張家朗接受訪問回應許軼新劇挑機劍神要求回覆，他笑說：「我都係遲咗少少覆佢，因為當時飛機有時差之後就睇唔到，好似耐過兩個鐘先覆佢，我冇話我投降。」被問是否有興趣拍戲，他說：「我咁內斂應該都唔得㗎喇！我做唔到交唔到戲，坦白講我冇諗過。」他笑言並沒有片商邀請他拍戲。提到如果日後有機會與周潤發合作，他說：「我都係要思考吓，雖然係周潤發會好開心，我喺運動方面仲有自己想爭取嘅嘢。」至於會否希望與周潤發一起行山，他笑言：「爬山可能唔得，因為我唔係咁鍾意跑步。」