方力申與Maple感情更鞏固 父母毫不介意女友過去

⽅⼒申、顧定軒及蘇皓兒等今日出席「揹水一戰2023」實體賽開步禮。昨日公開認愛的小方，繼續被傳媒追問女友Maple被邪教教主性侵一事。問到為何不帶女友出席活動，他表示對方始終是圈外人。至於日後若有客戶邀請，會否考慮一齊拍住賺錢，小方未有正面回應，只表示很吸引，努力工作都是為了賺錢。

感覺更鞏固 小方公開表態支持女友，獲得不少網民讚好，他坦言昨日有跟女友傾偈，大家都覺得鬆一口氣。他坦承看過女友的訪問之後，衝擊很大，彼此見面亦有談論，感覺雙方感情更加鞏固，因為沒有甚麼好隱瞞。他說︰「我出席活動前都有諗自己要講啲咩，後尾睇咗個訪問，對我衝擊真係好大，我當然知道啲詳情，之後都有同Maple見面、傾偈，大家再相處，個感覺更鞏固。我噂日出嚟做訪問，都冇嘢話講唔到，因為都係事實，都冇咩嘢好避忌。」