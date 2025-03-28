方力申被指婚後「幸福肥」 破紀錄斷食100小時極速減磅

方力申(Alex)於今年情人節宣布與葉萱在美國結婚，日前他以「點滴是生命」榮譽副會長身份，現身「揹水一戰」活動，活動上，小方被發現身形明顯漲了一點，被問到是否「幸福肥」，他就自爆增磅了6Kg （約13磅），因為他與太太都在這兩個月生日，加上新婚後忙於應酬親朋戚友吃飯。



熱愛游水跑步的小方，向來擁有一副弗爆body ，日前被傳媒報道暴肥6kg後，原來小方十分介意，並決心立即減肥。前天，他在社交網透露採用斷食法，66小時內已極速踢走3.3 Kg(約7磅），小方寫道：「星期日自爆肥咗6kg結果成為咗標題，所以嗰日揹水一戰之後我決定斷食。到依家已經66個鐘頭。之前最長90個鐘，睇吓今次得唔得。（暫時輕咗3.3kg)」到昨晚，小方再更新已破紀錄斷食了100小時，相當厲害，網民都紛紛表示佩服，更留言追問如何可以四日不吃東西？亦有人笑指他婚後依然貪靚有「偶包」。另外，他亦分享在巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel HK）巧遇佘詩曼的合照，並寫道：「一年撞一次 #新聞女王2余詩曼 加油。」