方力申認愛Maple陪女友赴韓出庭 節目公開34秒性侵變態錄音

方力申早前被揭與「翻版馮盈盈」Maple Yip撻著，未幾被網民起底，發現Maple曾加入邪教更慘被教主性侵。今日，小方出席活動時，大方認愛，並指拍拖時已得知女友的過去，雙方已見家長。
拍拖一星期即見家長
小方表示與Maple拍拖日子不長，打算過一段時間便公開，沒想到這麼快便要公開。他稱大家拍拖了一個星期之後，便見家長，透露對方的爸爸很著緊，大家也認真傾了一段時間，現時大家處於一個很信任和舒服的關係。
認女友是受害者
提到Netflix播出一個關於邪教的節目，入面的受害人與Maple非常相似，節目更公開了一段34秒的錄音，是鄭明析在性侵Maple時說過的變態說話，包括「我們的秀晶屁股真大，妳很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」等，內容極度不安。小方直認不諱，指節目中的受害人正是女友，並指大家做朋友時，對方亦很坦誠跟他提及自己的過去，他認為這個女仔很特別，經了解過一段日子，覺得她是一個言行一致的女仔。
讚女友Maple堅強
小方表示自己有看到Maple受訪的節目，他坦言看完感到心寒及心痛，更呼籲大家要看看，認為節目提到壞人如何利用人脆弱的一面。他說︰「大家可能覺得佢好幼稚同天真，但佢比好多人都堅強！佢係第1個行出嚟發聲同見樣嘅人。」他稱女友曾一度提分手，但因為彼此很愛大家，於是他續安慰女友，並鼓勵女友發聲。他不認為女友的過去是「黑歷史」，因為對方是一位受害人，「佢信咗10年之後，先發現成件事係假，你話佢幾痛苦，成件事未完，佢依家都有睇心理醫生，遲下佢要去韓國出庭應訊。」他表示會努力爭取陪女友到韓國出庭。