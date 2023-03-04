方力申認愛Maple陪女友赴韓出庭 節目公開34秒性侵變態錄音

方力申早前被揭與「翻版馮盈盈」Maple Yip撻著，未幾被網民起底，發現Maple曾加入邪教更慘被教主性侵。今日，小方出席活動時，大方認愛，並指拍拖時已得知女友的過去，雙方已見家長。

拍拖一星期即見家長

小方表示與Maple拍拖日子不長，打算過一段時間便公開，沒想到這麼快便要公開。他稱大家拍拖了一個星期之後，便見家長，透露對方的爸爸很著緊，大家也認真傾了一段時間，現時大家處於一個很信任和舒服的關係。

認女友是受害者

提到Netflix播出一個關於邪教的節目，入面的受害人與Maple非常相似，節目更公開了一段34秒的錄音，是鄭明析在性侵Maple時說過的變態說話，包括「我們的秀晶屁股真大，妳很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」等，內容極度不安。小方直認不諱，指節目中的受害人正是女友，並指大家做朋友時，對方亦很坦誠跟他提及自己的過去，他認為這個女仔很特別，經了解過一段日子，覺得她是一個言行一致的女仔。